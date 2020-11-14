Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку

Война за Нагорный Карабах / Скриншот

Соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе оценила эксперт-международник Юлия Осмоловская.

В эфире телеканала Украина 24 она подчеркнула, что обычно при посредничестве в конфликте третья сторона заставляет и одну, и другую сторону отступать от своих первых заявленных позиций и достигать какого-то компромисса.

"В нашей ситуации Азербайджан получил все, что он требовал. Армения потеряла даже то, что она хотела удержать. И российская сторона здесь как рефери просто зафиксировала статус этого процесса и получила свою выгоду", - подчеркнула эксперт.

Она считает, что Россия как третья сторона в соглашении будет контролировать, как Армения придерживается взятых на себя обязательств.

"Здесь еще открытый вопрос - насколько это мирное соглашение вообще действует. Потому что азербайджанская сторона считает, что пока армянская сторона не стала делать реальные шаги, нельзя говорить о том, что они уже решили этот вопрос. Поэтому для Азербайджана было принципиально важно, чтобы Россия была одной из сторон этого мирного соглашения и выступала в статусе ее гаранта", - добавила Осмоловская.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах