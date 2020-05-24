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Чудом выжившие в авиакатастрофе в Пакистане рассказали о спасении

24 мая 2020, 22:56

Пассажиры рокового рейса госпитализированы с различными травмами.

Авиакатастрофа в Пакистане
Несколько человек смогли спастись после авиакатастрофы / Фото: Reuters

Пассажир самолета авиакомпании Pakistan Airlines, которому по счастливой случайности удалось выжить во время крушения самолета в Карачи, поделился эмоциями о своем спасении.

Как пишет The Guardian, 24-летний Мухаммад Зубаир потерял сознание и события трагического дня помнит только частично.

Мужчина рассказывает, что ощущал резкий запах топлива, слышал крики пассажиров и понимал, что пламя пылает уже в салоне самолета. Он попытался расстегнуть ремень безопасности, когда уже ощущал, как горит его сиденье. Зубаир смог встать со своего кресла и "шел на свет, пролез через дыру на крыло, оттуда — на землю".

Второй выживший, президент Bank of Punjab Зафар Махмуд, сейчас находится с поломанной рукой и ушибами на лечении в больнице в Карачи.

"Все, что он помнит, это то, что была турбулентность, а затем он потерял сознание и ориентацию", — рассказала его сестра Зайнаб Имам.

"Насколько я понимаю, его кресло как бы вылетело из самолета, и он выпал из него. И он был немного в стороне от обломков и огня", — поделилась родственница выжившего.

Как ранее сообщалось, обнародовано видео спасения одного из пассажиров самолета Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний, упавшего 22 мая на жилой квартал в Карачи.

Напомним, лайнер Airbus A320 выполнял внутренний рейс PK 8303 из Лахора в Карачи и упал неподалеку от международного аэропорта Джинна во время захода на посадку.

Позже представители власти назвали число погибших при крушении пассажирского самолета Airbus A320 Пакистанских авиалиний под Карачи.

Пакистан авиакатастрофа постраждавшие
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