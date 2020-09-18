Автор Nexta рассказал, дает ли Польша деньги на оппозиционные Лукашенко СМИ

Создатель и автор главного рупора белорусских протестов дал большое интервью Юрию Дудю.
Степан Путило - создатель и руководитель Telegram-канала Nexta (через который осуществляется координация протестов в Беларуси), рассказал о том, кто именно помог финансово работе редакции в Варшаве.
Свое заявление он сделал в интервью блогеру Юрию Дудю.
В ответ на его вопрос – на чьи деньги существует Белорусский дом в Варшаве Путило дал прямой ответ.
"Очень было плохо с финансированием в последние годы. Но сейчас ‒ в связи с событиями в Беларуси есть поддержка польского правительства, есть какие-то фонды, организации, я точно не знаю […] В большинстве своем [Белорусский дом существует за счет польских денег - Главред], думаю, да", ‒ рассказал он.
Кроме того, Путило рассказал, что именно польские власти предоставили Telegram-каналу Nexta помещение в Белорусском доме для обустройства редакции.
"Нам надо было перед выборами где-то собраться всем вместе. Потому что раньше каждый работал из дому. Чтобы собраться – хаб какой-то создать. И всем вот так вот [трясет кулаками - Главред] фигачить", - заявил он.
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Дудь интервью Путило - что было ранее:
- Степан Путило оценил перспективы дальнейшего пребывания у власти в Беларуси Александра Лукашенко. По мнению создателя Nexta, режим Лукашенко в стране разваливается на глазах.
- Кроме того, Путило убежден - в данный момент поглощение Россией во главе с Владимиром Путиным Беларуси вряд ли возможно. Поскольку у Кремля есть политические проблемы внутри РФ, в то время как Лукашенко не знает, что делать с протестами в РБ.