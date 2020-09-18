Автор Nexta рассказал, дает ли Польша деньги на оппозиционные Лукашенко СМИ

Степан Путило / Радио Свобода

Степан Путило - создатель и руководитель Telegram-канала Nexta (через который осуществляется координация протестов в Беларуси), рассказал о том, кто именно помог финансово работе редакции в Варшаве.

Свое заявление он сделал в интервью блогеру Юрию Дудю.

В ответ на его вопрос – на чьи деньги существует Белорусский дом в Варшаве Путило дал прямой ответ.

"Очень было плохо с финансированием в последние годы. Но сейчас ‒ в связи с событиями в Беларуси есть поддержка польского правительства, есть какие-то фонды, организации, я точно не знаю […] В большинстве своем [Белорусский дом существует за счет польских денег - Главред], думаю, да", ‒ рассказал он.

Кроме того, Путило рассказал, что именно польские власти предоставили Telegram-каналу Nexta помещение в Белорусском доме для обустройства редакции.

"Нам надо было перед выборами где-то собраться всем вместе. Потому что раньше каждый работал из дому. Чтобы собраться – хаб какой-то создать. И всем вот так вот [трясет кулаками - Главред] фигачить", - заявил он.

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