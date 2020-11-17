Азербайджан построил газопровод в Европу в обход РФ

Азербайджан построил газопровод в обход России / Reuters

Азербайджан заявил о завершении строительства Трансадриатического газопровода, который стабильно будет поставлять газ в Европу.

"После четырех с половиной лет с начала строительных работ в Салониках, Трансадриатический трубопровод, 878-километровая газотранспортная система, которая пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начал коммерческие операции", — сообщают в азербайджанском консорциуме TAP AG.

Уточняется, что стартует газопровод в Азербайджане, после чего на пути в Грецию пересекает территории Грузии и Турции.

По информации разработчиков, данный газопровод будет транспортировать на различные рынки Европы до 10 млрд кубометров газа каждый год. При этом пропускная способность газопровода составляет больше 20 млрд кубометров за год. Стоимость проекта строительства составила пять миллиардов долларов.

Новый Трансадриатический газопровод, считают эксперты, может изменить конъюнктуру европейского газового рынка, работающего над поиском альтернативных каналов поставок, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. По состоянию на данный момент на рынке Европе около 30% газа поставляется из России.

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