Азербайджан построил газопровод в Европу в обход РФ

Проект обошелся стране в пять миллиардов долларов.
Азербайджан заявил о завершении строительства Трансадриатического газопровода, который стабильно будет поставлять газ в Европу.
"После четырех с половиной лет с начала строительных работ в Салониках, Трансадриатический трубопровод, 878-километровая газотранспортная система, которая пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начал коммерческие операции", — сообщают в азербайджанском консорциуме TAP AG.
Уточняется, что стартует газопровод в Азербайджане, после чего на пути в Грецию пересекает территории Грузии и Турции.
По информации разработчиков, данный газопровод будет транспортировать на различные рынки Европы до 10 млрд кубометров газа каждый год. При этом пропускная способность газопровода составляет больше 20 млрд кубометров за год. Стоимость проекта строительства составила пять миллиардов долларов.
Новый Трансадриатический газопровод, считают эксперты, может изменить конъюнктуру европейского газового рынка, работающего над поиском альтернативных каналов поставок, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. По состоянию на данный момент на рынке Европе около 30% газа поставляется из России.
Читайте такжеАзербайджан победил в войне в Карабахе - Алиев
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
20 октября в США разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток-2. В частности, под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.
17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
В сентябре после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
1 июля Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.