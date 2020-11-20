Баку ввел войска в еще один район Карабаха и занял "город-призрак"

Еще один район Карабаха перешел под контроль Азербайджана.
В пятницу, 20 ноября, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха.
Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
В сообщении подчеркивается, что ввод войск в Агдамский район произошел в результате договоренностей, достигнутых между Азербайджаном, Арменией и РФ о прекращении огня.
"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября. В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Агдамского района", — добавили в МО Азербайджана.
Читайте такжеЧто и где контролируют войска РФ в Карабахе: опубликована карта
Агдам с 1993 года находился под контролем вооруженных сил непризнанной НКР. Разрушенный Агдам был назван "городом-призраком". В соответствии с соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе, Агдамский район отходил Азербайджану.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.