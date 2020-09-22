"Баламут и хулиган": журналист ошарашил откровениями Путина о Навальном

Артемий Троицкий прошелся по разговору Путина с Макроном / ВКонтакте Артемия Троицкого

Известный российский публицист и музыкальный критик Артемий Троицкий прокомментировал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером Франции Эммануелем Макроном.

В Facebook он поведал о том, что Путин жестко раскритиковал деятельность оппозиционера Алексея Навального, который был отравлен Новичком и сейчас проходит лечение в немецкой клинике Шарите.

"Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Макроном сообщил, что Навальный (интересно, фамилию осмелился произнести?): 1) шантажирует порядочных чиновников и депутатов своими "расследованиями"; 2) является серийным симулянтом; 3) злостный интернет-хулиган и "баламут" (так в пресс-релизе, прямо по Высоцкому из песни про психбольницу!!); 4) вероятно, мог получить Новичок из Латвии, где живёт его разработчик (на самом деле, изобретатель вещества Кирпичёв умер несколько лет назад, где не знаю), И ПРИНЯТЬ ЯД САМ!", - отметил публицист.

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"А вы говорите, что Лука *бнулся на всю голову... это реальная пандемия злокачественной деменции в президентском корпусе! (Про Макрона говорится, что версию самоотравления и "латвийский след" он смело отверг). Полная запись содержательной беседы выходит завтра в "Le Monde". Не исключено, что там будут плюшки ещё сочнее", - написал Артемий Троицкий.

Отметим, что большинство пользователей Сети поддержали заявления Троицкого и раскритиковали слова Путина.

"Он демонстративно стебётся над всеми - уверен, что всё проглотит", - написала Ирина Гоголева.