Байден не спасет Северный поток-2 для Германии и России – Bloomberg

Джо Байден / Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден не будет отменять санкции против российского газопровода Северный поток - 2.

Об этом пишет Bloomberg.

В статье говорится о том, что давление на Северный поток - 2 никуда не денется, несмотря на желание немецких властей реализовать проект. В частности, Германии трубопровод нужен для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность, поскольку страна одновременно отказывается от ядерной и угольной энергетики.

Тем временем Штаты опасаются, что Кремль получит рычаги давления на ключевого союзника. Кроме того, Северный поток-2 грозит потерей рынка для американского сжиженного природного газа.

Bloomberg отмечает, что между Вашингтоном и Берлином уже возникали разногласия, однако впервые они привели к прямым угрозам санкций.

Также издание напомнило позицию Байдена относительно российского газопровода. На Мюнхенской конференции по безопасности в 2015 году "демократ" заявлял, что США должны "гарантировать, что ни одна страна – ни Россия, ни какая-либо другая – не может использовать энергию в качестве оружия принуждения".

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Напомним:

Немецкое издание Bild писало, что российский газопровод Северный поток-2 может быть полностью остановлен после победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах в США.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин заявил, что строительство газопровода Северный поток–2 остановил еще первый пакет санкций, все остальные ограничения – лишь "дополнительные гвозди в гроб" проекта.

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач считает, что газопровод Северный поток–2 будет достроен при любом президенте США, в том числе и при "демократе" Джо Байдене.

Строительство Северного потока-2 - что известно

Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Северный поток-2 на данный момент достроен на 95%.

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют строительство газопровода. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа.

Украина же лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства СП-2.