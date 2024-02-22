УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Байден резко разнес Путина: в Кремле разразились унылым заявлением

Андрей Ганчук
22 февраля 2024, 15:55обновлено 22 февраля, 17:10
В директорской Владимира Путина считают, что президент США Джо Байден решил использовать лексику и поведение "в стиле голливудского ковбоя".
Путин, Байден, санкции против РФ
Байден ведет себя, как голливудский ковбой - Песков / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, Офис президента

В Кремле обиделись на слова президента США Джо Байдена, который презрительно высказался в отношении главы страны-агрессора России Владимира Путина.

В эфире у пропагандиста Павла Зарубина кремлевский спикер Дмитрий Песков сказал о том, что Байдену, мол, должно быть стыдно за демонстрацию лексики и поведения "в стиле голливудского ковбоя".

Дескать, подобные заявления – "хамские и огромный позор".

видео дня

"Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом поразить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это огромный позор для самой страны, я имею в виду для Соединенных Штатов Америки", - пожаловался рупор Кремля.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин якобы не обижал Байдена и предложил сделать подборку его заявлений в адрес американского президента.

Ранее Байден резко и пренебрежительно высказался о Путине. По словам главы Белого дома, из-за Путина мир должен беспокоиться об угрозе ядерного конфликта.

"У нас есть помешанный сукин сын, этот парень, Путин. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", - сказал американский президент.

Напомним, осенью Байден сравнил Путина с ХАМАС. Тогда в Кремле отреагировали более сдержанно – сказали, что сравнение Путина с террористами, дескать, недопустимо.

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАСа цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", - подчеркнул Джо Байден.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кремль Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков
Реклама

Главное за день

Украина может получить ракеты Taurus: Бундестаг принял важнейшее решение

Украина может получить ракеты Taurus: Бундестаг принял важнейшее решение

16:32 Украина
Туск отказал Зеленскому в визите на границу: когда и где теперь состоится встреча

Туск отказал Зеленскому в визите на границу: когда и где теперь состоится встреча

15:35 Украина
Польско-украинскую границу разблокируют для военных грузов: решение Туска

Польско-украинскую границу разблокируют для военных грузов: решение Туска

15:27 Украина
Все главные новости

Популярное

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря 17981

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

Пожелтевший путинист Евгений Петросян записал обращение после госпитализации 3792

Пожелтевший путинист Евгений Петросян записал обращение после госпитализации

NYT пишет о сотнях пленных бойцов ВСУ в Авдеевке: появились важные детали 3362

NYT пишет о сотнях "пленных" бойцов ВСУ в Авдеевке: появились важные детали

РФ перебрасывает войска из Авдеевки: будут сложные бои на новых направлениях - 3 ОШБр 3028

РФ перебрасывает войска из Авдеевки: будут сложные бои на новых направлениях - 3 ОШБр

Последние новости

17:14

Россияне теряют 60% техники: в ВСУ раскрыли детали боев в "горячей" точке

16:59

К чему снится, что выпал зуб: о чем предупреждает такой сон и стоит ли бояться

16:40

Потап и Лобода, прочие: звезда "Культурного Десанта" рассказал, кто из артистов не ездил к ВСУ

16:32

Украина может получить ракеты Taurus: Бундестаг принял важнейшее решение

16:20

Бесстыдно поддерживают Путина: Туск резко высказался о плакате на протесте поляков

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
16:17

В Еврокомиссии посоветовали Медведеву обратиться к психиатру

16:13

Шили под обстрелами: украинка показала "живой" костюм на "Мисс Мира 2024"

15:56

Натали Портман дала резкий комментарий про слухи о разводе с мужем-изменником

15:55

Байден резко разнес Путина: в Кремле разразились унылым заявлением

Реклама
15:49

Потеряете все счастье и привлечете беды: что нельзя делать 23 февраля

15:35

Туск отказал Зеленскому в визите на границу: когда и где теперь состоится встреча

15:27

Польско-украинскую границу разблокируют для военных грузов: решение Туска

15:25

Германия против передачи Taurus Украине: в Бундестаге не одобрили решение

15:17

В Дании объявили сроки получения Украиной истребителей F-16

15:14

Путинистка Долина напялила банты и приехала "лечить" российских террористов

15:01

Увидеть спрятанного кота за 7 секунд смогут лишь единицы: самая сложная оптическая иллюзия

15:00

Валерий Меладзе скоро станет дедом

14:58

РФ готовится к затяжной войне с Украиной и Западом: в разведке раскрыли планы

14:56

Или на дно, или на противень: для чего в духовку кладут соль

14:35

Бывший охранник Майкла Джексона рассказал, что стоит за операцией на носу звезды

Реклама
14:33

Кошелек пополнится: 3 знака зодиака станут богаче уже в марте

14:25

В ВСУ раскрыли планы по левобережью Херсонской области

14:18

Микки Рурк показал видео с Залужным и разыгрывает флаг Украины с его автографомВидео

14:01

"Природа готовится к весне": синоптик назвала дату, когда ударит +13

14:00

Сергей Стерненко. Массовая ликвидация российских солдатВидеоблоги

13:59

Авдеевка - новая линия обороны: Зеленский срочно созвал военную Ставку

13:52

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве новости компании

13:52

Брат Тони Паперной жестко раскритиковал сестру-молчунью: "Это полный атас"

13:47

Стратегические разногласия: почему Зеленский заменил Залужного

13:42

Сможет ли Россия снова двинуть танки на Киев: эксперт назвал условияВидео

13:27

В Китае подыграли Путину и сделали циничное заявление о войне против Украины

13:26

Бакланов рассказал, будет ли продолжение сериала "Поймать Кайдаша"

13:19

"Скотина": известный украинский певец затравил предателя Артура Пирожкова

13:18

Какой штраф за езду без прав: что нужно знать и как не попасть под раздачу

12:44

"Имеет решающее значение": Зеленский назвал шаги Украины, если США не одобрят помощь

12:38

"Выходит, что я - брехло": Маша Ефросинина призналась, как обманывает окружающих

12:30

У Лукашенко разразились угрозой сбивать авиацию НАТО и назвали "условие"

12:28

"Противно смотреть": Ани Лорак напугала фанатов своим видом

12:25

Церковный праздник 23 февраля: почему есть запрет на уборку в доме

12:07

В России явные проблемы со знанием истории: Медведев замахнулся на Одессу

Реклама
11:59

Гороскоп на завтра 23 февраля: Тельцу - потеря денег, Скорпиону - разлад в семье

11:49

Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

11:45

"Наступают по всей линии фронта": генерал назвал направления, где в РФ преимуществоВидео

11:44

Китайский гороскоп на завтра 23 февраля: Кроликам - перемены, Петухам - растраты

11:37

Юлия Санина и Тимур Мирошниченко - ведущие нового проекта "Україна неймовірних людей": когда премьера на ТЕТ

11:37

"Определенное волнение есть": в Харькове оценили угрозу наступления войск РФ

11:37

Удар по полигону на Херсонщине: ВСУ уничтожили десятки оккупантовВидео

11:33

Как слить воду из бойлера: простые способы, доступные каждому

11:05

"Просто схожу с ума": пассия бывшего мужа Ани Лорак страдает от хейтеров

11:00

"Ситуация катастрофическая": у Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять