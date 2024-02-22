Байден резко разнес Путина: в Кремле разразились унылым заявлением

В Кремле обиделись на слова президента США Джо Байдена, который презрительно высказался в отношении главы страны-агрессора России Владимира Путина.
В эфире у пропагандиста Павла Зарубина кремлевский спикер Дмитрий Песков сказал о том, что Байдену, мол, должно быть стыдно за демонстрацию лексики и поведения "в стиле голливудского ковбоя".
Дескать, подобные заявления – "хамские и огромный позор".
"Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом поразить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это огромный позор для самой страны, я имею в виду для Соединенных Штатов Америки", - пожаловался рупор Кремля.
Также Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин якобы не обижал Байдена и предложил сделать подборку его заявлений в адрес американского президента.
Ранее Байден резко и пренебрежительно высказался о Путине. По словам главы Белого дома, из-за Путина мир должен беспокоиться об угрозе ядерного конфликта.
"У нас есть помешанный сукин сын, этот парень, Путин. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", - сказал американский президент.
Напомним, осенью Байден сравнил Путина с ХАМАС. Тогда в Кремле отреагировали более сдержанно – сказали, что сравнение Путина с террористами, дескать, недопустимо.
"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАСа цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", - подчеркнул Джо Байден.
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