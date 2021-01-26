Байден высказался, помешает ли ядерная сделка с РФ противостоянию с Кремлем

Новоиспеченный президент США Джо Байден продолжает разбираться в наследии, оставленном ему Дональдом Трампом
Руководство Соединенных Штатов Америки намеренно одновременно продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Российской Федерацией и озвучивать Кремлю проблемные вопросы. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает агентство Интерфакс.
Байден объяснил, что речь идет в первую очередь о проблемах, которые вызваны отравлением российского оппозиционера Алексея Навального веществом Новичок, с проектом Solar Winds, а также с сообщениями о российских вознаграждениях талибах за убийства американских военных в Афганистане.
Президент Байден особо отметил, что поручил разведке США подготовить ему отчет о подобном поведении РФ.
"И я без колебаний буду поднимать эти проблемы при контактах с Россией", ‒ подытожил он.
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Ядерная сделка США и России
- Американская пресса 12 октября сообщала, что 45-й президент Америки Дональд Трамп планировал продлить соглашение с Россией по ядерному оружию до президентских выборов.
- 13 октября в Белом доме заявляли, что США готовы к пролонгации соглашения при условии заморозки ядерных арсеналов Москвой и Вашингтоном.
- 8 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что переговоров о продлении соглашения СНВ-3 между Россией и США пока не было. Российская сторона передала Вашингтону два неформальных документа со своим видением вопроса.
- Фактически Москва предложила продлить ДСНВ без предварительных условий и рассмотреть возможность дальнейших договоренностей по данному вопросу.