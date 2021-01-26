Байден высказался, помешает ли ядерная сделка с РФ противостоянию с Кремлем

Джо Байден / Reuters

Руководство Соединенных Штатов Америки намеренно одновременно продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Российской Федерацией и озвучивать Кремлю проблемные вопросы. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает агентство Интерфакс.

Байден объяснил, что речь идет в первую очередь о проблемах, которые вызваны отравлением российского оппозиционера Алексея Навального веществом Новичок, с проектом Solar Winds, а также с сообщениями о российских вознаграждениях талибах за убийства американских военных в Афганистане.

Президент Байден особо отметил, что поручил разведке США подготовить ему отчет о подобном поведении РФ.

"И я без колебаний буду поднимать эти проблемы при контактах с Россией", ‒ подытожил он.

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