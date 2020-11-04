Байдену отдали победу еще в одном штате: СМИ нашли ошибку в подсчете голосов

Дональд Трамп / Reuters

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден победил на выборах в штате Аризона, где наберет 11 голосов выборщиков.

Этот результат прогнозируют AP и Fox News.

В то же время редактор газеты The New York Times Патрик Лафордж сообщил об ошибке в оглашении предварительных данных по голосованию в Аризоне.

Неточность обнаружилась в данных компании Edison Research, когда они уже оказались достоянием ряда американских СМИ.

"В потоке данных от Edison Research (которые привели как New York Times, так и другие СМИ) была обнаружена ошибка в результатах по Аризоне - было обработано 86% бюллетеней, а не 98%. NYT пока что не вручила победу в штате Байдену, хотя он все еще лидирует", - написал Лафордж в Twitter.

Редактор также предупредил, что "карты и диаграммы пока отражают неправильные данные", пишет The Hill.

По данным телеканала Fox News, на данный момент демократ Джо Байден лидирует в Аризоне с 51% голосов, у главы государства республиканца Дональда Трампа — 47,6%.

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Ранее сообщалось о том, что Трамп смог выиграл только одного выборщика из четырех в штате Мэн.

Отмечается, что троих выборщиков от штата получает кандидат от демократов Джо Байден.