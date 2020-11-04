Байдену отдали победу еще в одном штате: СМИ нашли ошибку в подсчете голосов

Патрик Лафордж сообщил об ошибке в оглашении предварительных данных по голосованию в Аризоне.
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден победил на выборах в штате Аризона, где наберет 11 голосов выборщиков.
Этот результат прогнозируют AP и Fox News.
В то же время редактор газеты The New York Times Патрик Лафордж сообщил об ошибке в оглашении предварительных данных по голосованию в Аризоне.
Неточность обнаружилась в данных компании Edison Research, когда они уже оказались достоянием ряда американских СМИ.
"В потоке данных от Edison Research (которые привели как New York Times, так и другие СМИ) была обнаружена ошибка в результатах по Аризоне - было обработано 86% бюллетеней, а не 98%. NYT пока что не вручила победу в штате Байдену, хотя он все еще лидирует", - написал Лафордж в Twitter.
Редактор также предупредил, что "карты и диаграммы пока отражают неправильные данные", пишет The Hill.
По данным телеканала Fox News, на данный момент демократ Джо Байден лидирует в Аризоне с 51% голосов, у главы государства республиканца Дональда Трампа — 47,6%.
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Ранее сообщалось о том, что Трамп смог выиграл только одного выборщика из четырех в штате Мэн.
Отмечается, что троих выборщиков от штата получает кандидат от демократов Джо Байден.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.