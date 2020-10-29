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Белорусов перестали пускать в страну после заявлений Лукашенко​​

29 октября 2020, 18:10

Беларусь закрыла границы на въезд с территории Литвы и Польши.

Беларусь закрыла границу с Литвой и Польшей / TUT.BY

Пограничники, после заявления Александра Лукашенко о необходимости закрыть границу, перестали пропускать белорусов в страну. Как пишет TUT.BY, на данный момент известно о случаях отказа в пересечении границы тем, кто едет из Польши и Литвы.

Также закрыта граница на въезд с территории Литвы и Польши. На пунктах пропуска образовались очереди, людям объясняют это "решением сверху".

Позже издание сообщило, что мужчина пытался въехать в Беларуси с территории Украины через пункт пропуска "Новая Гута", но погранпереход тоже закрыт. Там сейчас больше 10 машин, рейсовый автобус, фуры, хотя с белорусской территории транспорт пропускают без проблем.

"К нам вышел представитель перехода майор Хомутов и сказал, что переход закрыт в связи с карантинными мероприятиями, а какими и что делать, не комментируется. Предлагали вернуться обратно в Украину или ожидать каких-то комментариев в автомобилях. Госпогранкомитет никаких комментариев по горячей линии не дает", – рассказал он.​

Сообщается, что в Государственном пограничном комитете подтверждают эту информацию. По словам оперативного дежурного одного из пунктов пропуска Гродненской погранслужбы, граница с Литвой закрыта. Пропускают только грузовые машины и дипломатический транспорт.

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О похожей ситуации сообщают и на границе с Польшей. В частности, в Беларусь не пропускают микроавтобусы с пассажирами. В то же время пока не ясно, распространяются ли ограничения на пассажиров самолетов.

Беларусь закрывает границы - о чем ранее сообщал Главред:

Накануне, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что пограничники Беларуси принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно - Литвы, Польши и Украины.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины были удивлены запретом на въезд в Беларусь. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, ему ничего не известно о таком запрете.

Накануне Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси. Он заявил, что против Беларуси ведут уже не только информационную войну, но и террористическую, и пригрозил соседним странам.

Александр Лукашенко перекрытие границы новости Беларуси
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