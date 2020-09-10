Белорусский оппозиционер назвал две "подпорки" Лукашенко

"Подпорки" Александра Лукашенко – силовики и Кремль, поделился оппозиционер / Reuters

Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько сообщил, что у президента Беларуси Александра Лукашенко есть две "подпорки" – силовики и Кремль во главе с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко будет держаться, пока эти "подпорки" будут стоять, рассказал политик в интервью Obozrevatel.

Собеседник полагает, что в Беларуси будет достаточно длительное противостояние.

"Сегодня Лукашенко в оппозиции к большинству граждан. Что будет дальше? Будет достаточно длительное противостояние. Раньше мы думали, что на улицу выйдет 100-200 тысяч человек, и Лукашенко уйдет", – отметил Лебедько.

Оппозиционер подчеркнул, что Лукашенко "провисает" на двух подпорках.

"…пока у него есть два столпа – это силовики в большинстве своем и Кремль во главе с Путиным. Это две подпорки, на которых провисает Александр Лукашенко. Пока они стоят, будет держаться и Лукашенко", – сказал политик.Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Лукашенко