Блинкен пригрозил РФ санкциями за аннексию территорий Украины: Лавров отреагировал

Блинкен пригрозил Лаврову / Фото Reuters

В пятницу вечером, 29 июля, глава Госдепа США Энтони Блинкен пообщался по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и пригрозил последнему санкциями в случае попыток аннексировать украинские территории.

Как передает пресс-служба Госдепа США, Блинкен провел "откровенный и прямолинейный разговор", в котором обсуждались темы Украины и освобождения из российского заключения двух граждан США.

По его словам, он объяснил Лаврову, что если РФ выполнит свои угрозы по поводу дальнейшей аннексии украинских территорий, то это приведет к введению дополнительных ограничительных мер против России.

"В связи с недавними заявлениями Кремля о планах продолжить аннексию украинской территории и слов самого Лаврова о том, что смена демократически избранного правительства Украины входит в планы, я дал понять ему, что эти планы никогда не будут приняты. Мир никогда не признает аннексий. Мы введем дополнительные существенные санкции на Россию, если она реализует эти планы", - отметил Блинкен.

Кроме того, он сообщил, что призвал Кремль принять предложение относительно освобождения Пола Уилана и Бриттни Грайнер, которые находятся в заключении в РФ. Блинкен добавил, что не станет давать публичную оценку ответу Лаврова.

Он отказался комментировать, как Лавров ответил на это.

"Я не хочу характеризовать какие-либо ответы министра иностранных дел Лаврова", - сказал он.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, опубликовало свой релиз по итогам этих переговоров. Сообщается, что Лавров изложил российские принципиальные подходы и подчеркнул, что цели и задачи войны против Украины "будут полностью выполнены".

Известно, что это был первый разговор Блинкена с Лавровым после военного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Война России против Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва, мол, собралась расширить географию своей войны против Украины и на юг страны. В частности, он назвал Херсонскую и Запорожскую области. При этом он пригрозил, дескать, продвижением оккупантов и на другие территории в том случае, если Запад будет продолжать поставлять Киеву дальнобойную артиллерию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу освободить все украинские территории, которые находятся под российской оккупацией. По его словам, сроки, способы и этапы выполнения задачи будут определять военные во главе с верховным главнокомандующим войск Зеленским.

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области в полном разгаре. Согласно данным специалистов, российские войска на западном берегу Днепра оказались в очень уязвимой ситуации. Потеря Херсона станет серьезным ударом по военном пропаганде РФ.

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