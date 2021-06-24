"Более агрессивный Путин": эксперт предупредил о неожиданном последствии встречи глав РФ и США

После встречи с Джо Байденом Владимир Путин может стать более агрессивным, полагает эксперт / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом станет более агрессивным, окажется еще циничнее и будет обращать меньше внимания на потенциальное сопротивление со стороны США.

Путин понял границы возможностей Байдена, рассказал экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов во время чата на Главреде.

По словам собеседника, теперь у главы РФ руки развязаны еще в большей мере, чем раньше.

"...Он (Путин – Ред.) общался непосредственно с нынешним президентом США и понял пределы его возможностей – физических, психологических и когнитивных…", – заявил Илларионов.

Эксперт отметил, что предыдущий президент Штатов Дональд Трамп так и остался для Путина непредсказуемым в своем поведении.

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Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: почему отношения США и России не удалось перезагрузитьНапомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в швейцарском городе Женева на вилле Ла-Гранж. Путин и Байден впервые встретились в качестве президентов. Саммит инициировал глава Штатов.

Саммит Путина и Байдена сначала проходил в узком кругу, а потом – в более широком формате.

Байден в 2011 году приезжал в Москву в качестве вице-президента США и встречался с Путиным. Путин в 2011-м был председателем российского правительства.

Справка. Американо-российские отношения обострились после того, как РФ в 2014 году пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

США наказали Россию ограничительными мерами, а позже их продляли и расширяли. США также обвиняли РФ в кибератаках и вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.