Большая война за Нагорный Карабах: эксперт оценил оружие Армении и Азербайджана

Эксперт оценил оружие Армении и Азербайджана / Reuters

Тридцатилетняя война за Нагорный Карабах вышла на новый виток. Для нанесения ударов по территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики азербайджанская сторона применила дроны-камикадзе. Но несмотря на то, что Азербайджан обладает существенным превосходством в сфере высокотехнологичного оружия, само по себе оно не может обеспечить успеха всей военной операции, заявил эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

Об этом Лямин рассказал в интервью "МК".

По его словам, беспилотники ВВС Азербайджана хотя и являются грозным оружием, но у противника есть способы противостоять им.

"Похоже на работу турецких ударных беспилотников Bayraktar TB-2 турецкого производства. В Сирии и Ливии, где применялись эта аппараты, были сняты аналогичные кадры. Однако это не обязательно турецкие дроны. У Азербайджана большой арсенал беспилотников, оснащенных современным вооружением. Например, противотанковыми ракетами Spike израильского производства. Значительная часть ударов идет по зенитным комплексам "Стрела-10" и "Оса", которые непосредственно прикрывают войска вдоль линии соприкосновения", - объяснил эксперт.

По его словам, и Армения, и Азербайджан показывают только успешные атаки.

"Никто не будет показывать, как их беспилотник сбили. Ну и в горячке боя, когда идет атака дронов и ее нужно отражать, тоже может быть не до съемок. Так что далеко не факт, что все атаки азербайджанских беспилотников настолько успешны", - сказал эксперт.

В то же время эксперт особо подчеркнул, что у Азербайджана очень мощный арсенал. Есть упомянутые уже израильские дроны-камикадзе, ударные дроны.

"У них мощное ракетное вооружение от 300-мм реактивных систем "Смерч" до белорусского "Полонеза" с управляемыми реактивными снарядами большой дальности, которые можно классифицировать, как оперативно-тактические ракетные комплексы", - добавил он.

Говоря об Армении, эксперт сказал, что у нее есть оперативно-тактические ракеты "Точка-У" и современные российские ракетные комплексы "Искандер".

"То есть в критическом случае они могут даже обменяться ракетными ударами по городам", - особо отметил Лямин.

Резюмируя, эксперт обратил внимание на то, что обе стороны пока воздерживаются от ударов по тылам.

"Применение вооружений касается строго линии фронта, так что возможно, что стороны пока хотят избежать "тотальной войны" в широком смысле", - резюмировал он.

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