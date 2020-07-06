Китай "подарил" миру бубонную чуму: что это, симптомы и грозит ли новая пандемия

В Китае зафиксировали бубонную чуму / Pixabay.com

Китай "подарил" миру коронавирус 2020, который убил более полмиллиона человек. Поэтому сообщение о том, что в автономном районе Китая Внутренняя Монголия местному скотоводу поставили диагноз "бубонная чума", молниеносно обеспокоило не только власти страны, но и весь мир.

Об этом пишет агентство Синьхуа.

По информации, власти Китая уже предпринимают меры, чтобы предупредить вспышку.

Третий уровень эпидемиологического предупреждения объявлен после поступления в больницу города Баян-Нур пациента с подозрением на бубонную чуму. Медики отмечают, что существует опасность распространения чумы среди населения.

"Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", — отметили в комитете здравоохранения города Баян-Нур.

Местные власти, указывая на объективные риски, советуют населению следить за личной гигиеной и избегать мест, где водятся грызуны. Чиновники советуют обращаться к медикам при недомогании и повышенной температуре. Отмечается, что в Китае действует запрет на охоту на грызунов. В частности, на тарбаганов, которых также называют монгольскими сурками. Кроме того, их нельзя употреблять в пищу или держать дома.

По официальным данным, некоторые степные жители в северной части Китая, а также в Монголии едят тарбаганов. Зачастую это приводит к печальным последствиям, так как грызуны являются переносчиками чумы.

Также местным жителям запретили охотится и употреблять в пищу сусликов и других животных, обязали сообщать о мертвых и больных зверях и внезапных смертях людей.

Что такое бубонная чума?

Это опасный смертельный недуг, который родом из стран Азии. Это одна из клинических форм чумы (зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни).

Бубонная чума унесла миллионы человеческих жизней в Европе, где ее называли "черной смертью".

Согласно данным ВОЗ, смертность от чумы составляет 30-100%, если ее не лечить.

К концу XIX века эта тяжелая болезнь не поддавалась лечению. После изобретения вакцин против чумы и начале применения на практике некоторых антибиотиков, летальность несколько спала. Но выздороветь от чумы можно только в том случае, если вовремя начать лечение.

Симптомы бубонной чумы

Бубонная чума относится к острой форме инфекционного заболевания, вызванного попаданием в организм возбудителя через кожу. Переносчиками являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах. Если чума приобретает масштабное распространение, то может передаваться от животных и от людей аэрозольным путем.

Возбудитель чумы, который проник под кожу человека, с током крови попадает на первые препятствия – лимфатические узлы. В них начинается острый воспалительный процесс, который переходит на другие ткани. На теле образуются уплотнения – бубоны. Отсюда происходит название болезни – бубонная или бубонская форма чумы.

Бубонная чума – симптомы

Горячка

Головная боль

Слабость и озноб

Увеличение лимфатических узлов

Тяжелая интоксикация

Геморрагический синдром

Серьезное геморрагическое поражение легких, лимфатической системы с образованием бубнил, септическим течением и высокой смертностью.

Лечение бубонной чумы

Все больные бубонной чумой подлежат обязательной госпитализации в специализированные отделения инфекционных больниц. Белье, одежда, остатки еды, посуда, предметы ухода и выделения пациента подвергаются специальной обработке и дезинфекции.

Бубонная чума в истории человечества

В период развития человечества произошли три пандемии, при которых преобладала бубонная форма чумы. По приблизительным подсчетам, чума унесла жизни 180-200 миллионов людей. Пандемия, которая произошла в Европе и Азии в 1347-1351 годах, унесла жизни более 25 миллионов людей.

Какие риски сейчас - что говорят специалисты?

Китай и Монголия — тысячелетние природные очаги чумы, заявил специалист по особо опасным болезням, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Об этом Жемчугов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".По его словам, нет ничего удивительного во вспышке бубонной чумы в КНР.

"Там есть специальные службы <...>, и монгольские службы соответствующие, поэтому я думаю, что ничего страшного нет", — сказал Жемчугов.

Инфекционист отметил, что и некоторые пограничные с азиатскими странами регионы России — Тува, Алтай, Иркутская область — также являются природными очагами бубонной чумы.

"Это действительно часто бывает — и осенью было в Китае, у нас было несколько лет назад на Алтае", — пояснил Жемчугов.

Он добавил, что местные жители едят сурков, сусликов, блохи с которых проникают в жилища.

По словам доктора, сейчас в Китае объявят реальный карантин с войсками, поскольку бубонная чума является инфекцией первой группы опасности.

Читайте такжеВ ВОЗ заявили о начале второго пика пандемии коронавирусаНапомним, ранее вспышка бубонной чумы была зафиксирована на западе Монголии. В регионе ввели карантинные ограничения на неопределенный срок, а на Алтае и Туве закрыли границы со страной.

Добавим, что 27-летнего мужчину и женщину 29 июня госпитализировали в больницу после того, как они съели сырое мясо сурка. Вспышки чумы периодически случаются в Монголии. В частности, в 2019 году от бубонной чумы там умерла пара, которая тоже употребляла сырое мясо сурка.