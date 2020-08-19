Будут говорить с Путиным: у Лукашенко назвали "несолидными" переговоры с Западом

Лукашенко по всем вопросам ведет переговоры с Путиным - пресс-секретарь / Reuters

Избранный по версии ЦИК Беларуси президент Александр Лукашенко просил главу РФ Владимира Путина передать просьбу канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не осуществлять вмешательство во внутренние дела республики.

Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире пропагандистского российского канала Россия 1.

По ее словам, Лукашенко увидел в белорусских событиях вмешательство во внутриполитические процессы страны, поэтому не хочет говорить с немецким канцлером Ангелой Меркель.Читайте также"Кажется, поздно": Горбачев рассказал о главной ошибке Лукашенко

"Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", - сказала Эйсмонт.

Более того, она добавила, что никакого смысла для Лукашенко говорить с Меркель нет – политик уже координирует свои действия с президентом Путиным. По ее мнению, такие переговоры с Западом на этом фоне будут выглядеть "несолидно".

"Ну вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать. По нашему мнению, по меньшей мере, несолидно", - добавила Эйсмонт, подчеркнув, что официальный Минск не видит смысла в подобного рода дискуссиях.Читайте также"Придется отвечать": на заводе в Гродно Лукашенко назвали бывшим президентом и выдвинули требования

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договора с Беларусью не предполагают оказания Москвой военной помощи Минску в сложившейся на данный момент ситуации.

Напомним, сам Лукашенко утверждал, что Россия будет готова помочь Беларуси в военном плане в том случае, если будет запрос со стороны Минска.