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"Была вся в синяках и порезах": в Хорватии итальянец жестоко убил свою возлюбленную украинку

6 сентября 2022, 20:50

Женщину нашли еще живой, она была вся в синяках и порезах. Вскоре она скончалась.

Нина Гришак
Нина Гришак / соцсети

В Хорватии на известном курорте произошла трагедия. 30-летний итальянец Марчелло Пассера жестоко избил свою 40-летнюю возлюбленную, украинку Нину Гришак.

Как сообщают СМИ, женщина скончалась по дороге в больницу. У нее остались две дочери.

40-летняя украинка Нина Гришак уже около 10 лет жила и работала в Италии. В эту страну она переехала вместе с мужем, тоже украинцем, оба родом из Калуша.

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Знакомые говорят, что семья была дружная, Нина и ее муж Александр растили двух дочек. Старшей дочери 21 год, а младшая еще школьница, ей 11 лет. Но в последнее время отношения между супругами разладились, и они разошлись.

"Я не знаю, что стало причиной их развода. Но вскоре Нина стала встречаться с итальянцем, который младше ее на 10 лет. Он обычный слесарь. Но очень вспыльчивый. Они постоянно ссорились, разбегались, потом снова сходились. Все это было как-то странно, потому что Нина очень добрая, открытая, спокойная женщина. Но как только она начала с ним встречаться, стала какой-то очень напряженной. Она никогда много не рассказывала о Марчелло, просто говорила, что счастлива. Но на очень счастливую женщину она не была похожа", – рассказывает одна из ее подруг, пишет Обозреватель.

В августе Нина и Марчелло Пассера отправились отдыхать в Хорватию, на Истрию. Раньше несколько раз украинка еще со своим прежним мужем и детьми снимали тут комнату возле моря. На этот раз хозяева апартаментов удивились, когда увидели рядом с Ниной более молодого мужчину. Она представила его как своего друга, сказала, что с прежним мужем они разошлись.

Однако отдых украинки и итальянца был неспокойным. Хозяева постоянно слышали их скандалы, крики. А в ночь на 18 августа произошла трагедия. Нина и Марчелло громко ссорились, потом соседи услышали глухие удары, звон разбитого стекла. После этого наступила тишина.

Обеспокоенные люди вызвали полицию. Нину нашли еще живой. Однако она была вся в синяках и порезах. Вскоре женщина скончалась.

На следующий день итальянец сам сдался полиции. Сейчас его арестовали на 30 дней, он находится в камере предварительного содержания в одном из городов Хорватии.

Помогала Украине после масштабного вторжения войск РФ

Нина Гришак

О Марчелло известно, что он работал слесарем. У него есть пожилые родители, мама тяжело больна. Также есть младшая сестра. Родные шокированы тем, что сделал Марчелло.

Нину Гришак хорошо знали в Италии. Она жила в Брешии, потом в Медоле провинции Мантуя. Работала в клининговой компании, затем устроилась на фабрику. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Нина занималась сбором гуманитарной помощи для своих соотечественников. Также помогала украинцам с переводом.

"Она была очень добрая, открытая, старалась всем помочь. Нина много делала для украинских беженцев, ее в Медоле знали очень многие. Она хороший организатор, находила жилье для своих соотечественников. Мы потрясены тем, что с ней случилось, она не заслужила такого к себе отношения", – говорит ее итальянская знакомая.

Сейчас дочери Нины находятся со своим отцом. Родители Нины после 24 февраля выехали в Польшу. Узнав о смерти дочери, они тоже должны были прибыть в Италию.

Как сообщал Главред, в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

В одной из гостиниц турецкой Аланьи поляки избили туристов из России из-за того, что россияне поддерживали войну в Украине. При этом администрация заведения стала на сторону граждан Польши.

Ранее украинская телеведущая Анна Олицкая рассказала о том, что в Германии на нее напали с кулаками и матами россияне после того, как ее сын выкрикнул "Слава Украине".

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