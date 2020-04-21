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Обвал цен на нефть стал позором для России - Financial Times

21 апреля 2020, 22:29

Западные аналитики отмечают, что Кремль не смог предотвратить кризис в отрасли.

нефть, Россия
Россия не смогла предотвратить падение цены на нефть / Reuters

Мировые эксперты высказывают мнение, что договор о сокращении поставок нефти, заключенный Саудовской Аравией и Россией, не смог предотвратить сложившейся ситуации, когда цена на нефть ушла в минус, поэтому для стран это стало позором.

"Отрицательные цены на нефть – это позор для Саудовской Аравии и России, которые еще неделю назад договорились о наиболее скоординированном сокращении поставок за всю историю, а также для Дональда Трампа, который подтолкнул их к этому соглашению", – пишет Financial Times.

По словам аналитиков, для баланса цены теперь важно скорректировать дисбаланс между спросом и предложением.

"Аналитики говорят, что во время карантина и увеличения безработицы США ежедневно производит на 2 миллиона баррелей нефти больше, чем требуют нефтеперерабатывающие заводы. Хранилищ для хранения избытка нет. Пока не исчезнет этот дисбаланс, цены будут низкими и непредсказуемыми", – пишет издание.

Издание New York Times в статье констатирует, что еще неделю назад цены не нефть вселяли оптимизм, однако договор ОПЕК не смог реанимировать отрасль.

"Аналитики ожидают, что потребление нефти сократится на 29 миллионов баррелей в день в апреле, это втрое больше тех сокращений, которые обещала ОПЕК и ее союзники", – сказано в материале.

Читайте такжеПочему падение цен на нефть - катастрофа для УкраиныЭксперты отмечают, что в мире уже добывается такое количество нефти, что ее буквально негде хранить – это 100 миллионов баррелей в день. По словам аналитиков, 60 процентов доступного объема для хранения нефти уже заполнены.

"Закрытие нефтяных месторождений и потом их запуск, когда восстановится спрос, требует дорогих человеческих ресурсов и оборудования. Месторождения не всегда восстанавливают закрытое производство. А некоторые компании продолжают выкачивать нефть, даже если теряют деньги, чтобы заплатить проценты от долгов и выжить", – пишет New York Times.

Как ранее сообщалось, цена на нефть WTI упала сначала до 0, потом до минус 40 долларов – и продолжает падать на торгах 20 апреля 2020.

Напомним, Юрий Романенко, известный эксперт и руководитель политических программ Украинского института будущего рассказал, отчего катастрофическое падение цен на нефть во всем мире может в перспективе нанести серьезный урон украинской экономике.

новости России цены на нефть ОПЕК
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