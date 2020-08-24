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Чем отравили Навального: биохимик всё разложил по полочкам

24 августа 2020, 20:01

Эксперт подчеркнул, что лекарственные препараты данной группы действительно могут стать смертельно ядовитыми.

Навального отравили - что такое ингибитор холинэстеразы
Навального отравили - что такое ингибитор холинэстеразы

В немецкой клинике Шарите заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что это такое и чем оно опасно, объяснил заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали.

"Ингибиторы холинэстеразы бывают разными. Есть отравляющие вещества, например, зарин, после такого отравления уже нет никаких разговоров... Есть ингибиторы, которыми уничтожают насекомых, тараканов. Есть лекарственный препарат фосфакол, он применяется в глазной практике, тоже ингибитор холинэстеразы, только более слабый... Есть еще препарат прозерин, это тоже ингибитор холинэстеразы", – рассказал Дадали в комментарии RT.

Читайте такжеКто и зачем отравил НавальногоЭксперт подчеркнул, что лекарственные препараты данной группы действительно могут стать смертельно ядовитыми – если была превышена дозировка.

"Названные лекарства влияют на передачу нервного импульса, но в очень малых дозах, а в больших дозах они являются смертельными ядами", – уточнил он.

Напомним, 20 августа Алексей Навальный впал в кому. Он почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили.

Читайте также"Понятный диагноз": омские медики рассказали подробности состояния НавальногоВ России называли версии, согласно которым политика отравили, но врачи в Омске это опровергали.

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Российские правоохранительные органы игнорируют ситуацию, произошедшую с Навальным. По состоянию на 24 августа уголовное дело так и не возбуждено.

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