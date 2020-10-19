Чешского премьера в телеэфире назвали дебилом

Чешский министр Яна Малачова угодила в весьма конфузную ситуацию с оскорблением.
В Чехии министр труда и социальных вопросов Яна Малачова угодила в большой скандал, когда назвала в телеэфире премьера страны Андрея Бабиша "дебилом".
Об этом сообщает портал Indes.
Инцидент произошел, когда чиновница не поняла ‒ камеры еще включены ‒ и произнесла оскорбление в адрес премьер-министра.
"Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. То, что сделал Бабиш ‒ сплошной хаос, а нам теперь вместе разгребать это. Извините, но это дебил", ‒ сказала чиновница.
Сотрудники телеканала не успели вырезать ее слова и озвучили фразу Малачовой в эфире.
Свое заявление чиновница объяснила тем, что оказалась на пике эмоций.
"Когда на тебе много ответственности, без эмоций не обойтись ‒ я не робот. Мы в разгаре "второй волны" эпидемии, и для меня сейчас приоритет ‒ беспрецедентный вызов", ‒ ответила она в сообщении журналистам.
Малачова, однако не уточнила, планирует ли извиняться перед премьер-министром. Реакция самого Бабиша на инцидент с оскорблением пока неизвестна.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В октябре 2019 года тогдашний министр экономики Украины Тимофей Милованов в ироничной форме отреагировал на слова коммерсанта Игоря Коломойского, который назвал его "дебилом".
- "Я этого не скрывая, что я дебил. Я шучу. Так что здесь главное не это, а результаты, да", - заявил Милованов.