Чешского премьера в телеэфире назвали дебилом

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш / УНИАН

В Чехии министр труда и социальных вопросов Яна Малачова угодила в большой скандал, когда назвала в телеэфире премьера страны Андрея Бабиша "дебилом".

Об этом сообщает портал Indes.

Инцидент произошел, когда чиновница не поняла ‒ камеры еще включены ‒ и произнесла оскорбление в адрес премьер-министра.

"Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. То, что сделал Бабиш ‒ сплошной хаос, а нам теперь вместе разгребать это. Извините, но это дебил", ‒ сказала чиновница.

Сотрудники телеканала не успели вырезать ее слова и озвучили фразу Малачовой в эфире.

Свое заявление чиновница объяснила тем, что оказалась на пике эмоций.

"Когда на тебе много ответственности, без эмоций не обойтись ‒ я не робот. Мы в разгаре "второй волны" эпидемии, и для меня сейчас приоритет ‒ беспрецедентный вызов", ‒ ответила она в сообщении журналистам.

Малачова, однако не уточнила, планирует ли извиняться перед премьер-министром. Реакция самого Бабиша на инцидент с оскорблением пока неизвестна.

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