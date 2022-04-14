Денацификация в Берлине: неизвестные сожгли авто участников "Z-парада"

В столице Германии Берлине неизвестные сожги несколько автомобилей, которые недавно принимали участие в "параде" в поддержку варварской войны, развязанной РФ против Украины.

В Сети уже опубликовали кадры, на которых запечатлены сожженные автомобили на улицах Берлина.

Отмечается, что акция неизвестных мстителей произошла в ночь на 14 марта в центре немецкой столицы. Пожарным пришлось потушить 6 авто, однако их усилия были тщетными – почти все автомобили сгорели дотла.

Вместе с тем очевидцы ЧП утверждают, что как минимум одна из сгоревших машин участвовала в недавнем пророссийском автопробеге. Остальные могли просто попасть "под руку" поджигателей.

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Известно, что обошлось без жертв и пострадавших.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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