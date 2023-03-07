УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Десятки невероятно дорогих авто: Кадыров срочно женил своего 17-летнего наследника

7 марта 2023, 11:26
На фоне бедствующих россиян свадебный кортеж юного Кадырова поражал роскошью. Правда, до сих так и не известно, на ком именно он женился.
Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров
Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров / фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В столице Чечни одному из очевидцев удалось заснять свадебный кортеж 17-летнего Ахмата − старшего сына и наследника местного диктатора Рамзана Кадырова. Об этом сообщает портал "Кавказ. Реалии".

На фоне бедствующих россиян кортеж юного Кадырова поражал роскошью. В колонне с сопровождением одиннадцати полицейских автом Mercedes-Benz E-Class удалось идентифицировать Bugatti Chiron, 25 разных моделей Rolls-Royce (Dawn, Wraith, Phantom Drophead Coupe, Cullinan, Ghost, Phantom), сорок пять актуальных Mercedes-AMG G 63, пару Mercedes-AMG GLE. А сами жених с невестой, предположительно, ехали в бело-зеленом лимузине.

Дата свадьбы Кадырова властями Чечни официально не подтверждалась, однако 4 марта его отец-диктатор писал в Telegram о неофициальной встрече сына со всероссийским диктатором Путиным. И тот якобы поздравил Ахмата с будущей свадьбой.

видео дня

Этот Кадыров – первый сын чеченского диктатора, который женился, ведь его братья жениха пока еще слишком юны: Зелимхану 16 лет, а Адаму – 15.

Имя невесты Ахмата Кадырова также неизвестно. Он не публиковал в соцсетях фото с невестой и не выходил с ней в свет.

Болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

"И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, и есть какая-то наркотическая зависимость. Он больше не контролирует себя без них. И поэтому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на самом деле – на лечение, чтобы немного привести в чувство", – рассказал Закаев.

До того экс-сотрудник советского КГБ и Службы внешней разведки РФ, международный консультант Сергей Жирнов высказал мнение, что Кадырова вряд ли можно назвать "верным псом" президента РФ Владимира Путина. Он может даже ликвидировать российского диктатора, однако сейчас власти Чечни зависят от дотаций, предоставленных Кремлем.

Вас также может заинтересовать:

Рамзан Кадыров война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:49

Как почистить много грецких орехов за секунды: лайфхак, который действительно работает

11:26

Десятки невероятно дорогих авто: Кадыров срочно женил своего 17-летнего наследникаВидео

10:22

"Наступает критический момент": Пекин внезапно захотел "мирных переговоров" по Украине

10:16

Украинцы предложили десятки тысяч долларов за имя врага, расстрелявшего бойца ВСУ за "Слава Украине"

10:06

От кофе может стать хуже: кардиолог рассказала, можно ли пить напиток при проблемах с давлениемВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:00

Без Путина пирамида власти в РФ не выживет, России грозят распад и гражданские войны - БоровойЭксклюзив

09:22

Украинская народная песня "разрывает" TikTok: "Парова машина" стала настоящим хитомВидео

09:22

Оккупанты расстреляли за "Слава Украине": украинка узнала погибшего брата – СМИ

09:19

В Украине хотят разрешить выезд мужчинам за границу, но есть нюансВидео

Реклама
09:15

Гороскоп на сегодня 7 марта 2023: Рыбам – сложные задачи, Весам – мелкие неурядицыВидео

08:43

ВСУ пошли в контратаку в Бахмуте: в ISW назвали направление

08:43

В Украине подскочат цены на продукт, который есть на столе у каждого

08:37

В России умоляют Пугачеву устроить встречу Зеленского с ПутинымВидео

08:00

ЕС может передать Украине закупленные боеприпасы в течение нескольких недель - Financial TimesВидео

07:56

8 продуктов, которыми категорически нельзя кормить кошекВидео

07:49

Россия может потерять все элитные отряды ЧВК "Вагнер": в ISW оценили ситуацию под БахмутомВидео

07:08

От роты осталось 10 солдат: мобилизованные из Брянской области начали бунт на ДонбассеВидео

06:41

Оборона Бахмута выполнила поставленные задачи на 1000% - ПодолякВидео

06:20

Путинисты скоро объявят о безгрешном зачатии Сталиным Вовочки Путинамнение

04:43

Какую пользу приносит липа: дачников изумит неожиданный ответ

Реклама
04:30

Как омолодить старую яблоню: простая схема, которая даст дачникам хороший урожай

03:50

"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции РоссииВидео

03:20

Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецептВидео

03:15

Большинство из нас делает эти ошибки: стоит знать всего 9 правил, чтобы макароны не слипались

02:32

"Скоро почти на каждом российском предприятии будет что-то взрываться": эксперт назвал причинуВидео

02:01

"Огонь и пожар": Ксения Мишина поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе

01:31

"Пособникам путинского режима бежать некуда": Волочкову посадили в клеткуВидео

00:51

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

00:10

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

06 марта, понедельник
23:49

"РФ хочет дискредитировать Украину и сорвать мобилизацию": Маляр рассказала о подлом плане оккупантовВидео

23:29

"Мы найдем убийц": Зеленский потребовал жесткого наказания за расстрел военногоВидео

23:15

Райан Рейнольдс случайно проболтался про пол и имя четвертого ребенка

23:11

"РФ истощает свои силы и готовится к наступлению ВСУ": эксперт рассказал, когда ждать контратакиВидео

22:56

ВСУ важно удержать Бахмут: на это есть две причины – военный экспертВидео

22:42

"Украина не будет годами жить под обстрелами": астролог рассказал, когда закончится "ад"Видео

22:25

Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке после турнира

22:23

"Бабка думала все забыли": в РФ разгорелся сильный скандал из-за отстранения от соревнований ВинерВидео

22:17

Больше не секрет: Елена Кравец наконец призналась, почему покинула Студию "Квартал-95"Видео

22:14

Блюдо придется вылить: почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

22:11

Жена Киркорова прокляла Наташу Королеву: путинист сделал неожиданное признаниеВидео

Реклама
22:02

"Всем придет капец": Пригожин в истерике заявил, что ВСУ собираются блокировать вагнеровцев в БахмутеВидео

21:53

"Если есть ад, они туда попадут": Познер высказался о российских пропагандистах

21:52

Оборона Бахмута: CNN сообщило об ошеломительных потерях российских оккупантовВидео

21:38

Ушел в отрыв: путинист Петросян развлекается с молодыми за спиной у жены-молодухиВидео

21:19

"Прилеты будут очень сильные": таролог назвал город, который враг будет обстреливать в мартеВидео

20:54

"Героям Слава": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного, все подробностиВидео

20:52

"Только боль": украинская спортсменка, потерявшая маму из-за ракеты РФ, посвятила ей медаль ЧЕ

20:45

"Путин официально сошел с ума": российский диктатор спит в криогенной кислородной камере - Daily StarВидео

19:58

ВСУ пошли в контрнаступление и оттесняют врага от Бахмута - NYTВидео

19:57

"Готовят плацдарм, чтобы выгнать дрянь с нашей земли": в ВСУ назвали главную задачу защитников БахмутаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять