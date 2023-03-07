Десятки невероятно дорогих авто: Кадыров срочно женил своего 17-летнего наследника

На фоне бедствующих россиян свадебный кортеж юного Кадырова поражал роскошью. Правда, до сих так и не известно, на ком именно он женился.

Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров / фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В столице Чечни одному из очевидцев удалось заснять свадебный кортеж 17-летнего Ахмата − старшего сына и наследника местного диктатора Рамзана Кадырова. Об этом сообщает портал "Кавказ. Реалии".

На фоне бедствующих россиян кортеж юного Кадырова поражал роскошью. В колонне с сопровождением одиннадцати полицейских автом Mercedes-Benz E-Class удалось идентифицировать Bugatti Chiron, 25 разных моделей Rolls-Royce (Dawn, Wraith, Phantom Drophead Coupe, Cullinan, Ghost, Phantom), сорок пять актуальных Mercedes-AMG G 63, пару Mercedes-AMG GLE. А сами жених с невестой, предположительно, ехали в бело-зеленом лимузине.

Дата свадьбы Кадырова властями Чечни официально не подтверждалась, однако 4 марта его отец-диктатор писал в Telegram о неофициальной встрече сына со всероссийским диктатором Путиным. И тот якобы поздравил Ахмата с будущей свадьбой.

видео дня

Этот Кадыров – первый сын чеченского диктатора, который женился, ведь его братья жениха пока еще слишком юны: Зелимхану 16 лет, а Адаму – 15.

Имя невесты Ахмата Кадырова также неизвестно. Он не публиковал в соцсетях фото с невестой и не выходил с ней в свет.

Болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

"И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, и есть какая-то наркотическая зависимость. Он больше не контролирует себя без них. И поэтому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на самом деле – на лечение, чтобы немного привести в чувство", – рассказал Закаев.

До того экс-сотрудник советского КГБ и Службы внешней разведки РФ, международный консультант Сергей Жирнов высказал мнение, что Кадырова вряд ли можно назвать "верным псом" президента РФ Владимира Путина. Он может даже ликвидировать российского диктатора, однако сейчас власти Чечни зависят от дотаций, предоставленных Кремлем.

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