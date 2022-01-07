Дональд Трамп запускает собственную соцсеть в феврале

Трамп запускает собственную соцсеть / Фото Reuters

Экспрезидент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запустит собственную социальную сеть в феврале 2022 года.

Она начнет работать 21 февраля, когда в США будет проходить празднование Дня президентов, пишет Reuters.

Новый ресурс будет называться TRUTH Social.

"Мы живем в мире, где Талибан имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставляют молчать. Это неприемлемо", – отметил Дональд Трамп в письменном заявлении, которое было включено в релиз.

Трамп также отметил, что "с радостью опубликует свою первую правду на TRUTH Social", и что эта социальная сеть была создана с целью дать слово всем.

Реклама

Свою соцсеть Трамп запускает через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter заблокировали его аккаунты из-за вторжения сторонников экспрезидента в штаб-квартиру Конгресса США.

Ранее помощник Трампа Джейсон Миллер заявлял, что к новой платформе планируют привлечь "десятки миллионов" людей. Как считает Миллер, команде Трампа удастся изменить правила игры в сфере массовых коммуникаций.

Вас также может заинтересовать: