Дональд Трамп запускает собственную соцсеть в феврале

Новая соцсеть будет называться TRUTH Social.
Экспрезидент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запустит собственную социальную сеть в феврале 2022 года.
Она начнет работать 21 февраля, когда в США будет проходить празднование Дня президентов, пишет Reuters.
Новый ресурс будет называться TRUTH Social.
"Мы живем в мире, где Талибан имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставляют молчать. Это неприемлемо", – отметил Дональд Трамп в письменном заявлении, которое было включено в релиз.
Трамп также отметил, что "с радостью опубликует свою первую правду на TRUTH Social", и что эта социальная сеть была создана с целью дать слово всем.
Свою соцсеть Трамп запускает через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter заблокировали его аккаунты из-за вторжения сторонников экспрезидента в штаб-квартиру Конгресса США.
Ранее помощник Трампа Джейсон Миллер заявлял, что к новой платформе планируют привлечь "десятки миллионов" людей. Как считает Миллер, команде Трампа удастся изменить правила игры в сфере массовых коммуникаций.
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