"Другого пути нет": у Лукашенко высказались об оппозиции Беларуси

Протестное движение может стать реальной политической силой при условии организации - помощник Лукашенко/ TUT.BY

Участники протестов в Беларуси должны создать легальную политическую организацию, чтобы они смогли представлять свои интересы на государственном уровне. На этапе организации оппозиционным силам нужно было помочь.

Об этом заявил помощник действующего президента РБ Валерий Бельский, сообщает Sputnik Беларусь.

По его словам, протестующим следовало бы создать законную политическую организацию, чтобы реализовать свои интересы в государственной сфере.

"Безусловно, если протестное движение хочет стать реальной политической силой, оно должно оформиться в легальный институт. Другого пути нет. Правда, "лидеру нации" предсказуемо не понравилась идея, о причинах уже говорили", - утверждает Бельский.

Также он добавил, что людям, которые организовывали оппозиционное движение, на этапе легализации нужно было помочь. Без формализации процесса непонятно, какие на самом деле планы у оппозиции.Читайте такжеТихановская раскрыла план оппозиции и рассказала, что ждет Лукашенко

"Считаю, организаторам на этом этапе даже нужно было помочь - предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава. Но где они? Что они могут и чего хотят?" – подчеркнул Бельский.