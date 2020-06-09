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Актера Михаила Ефремова задержали после допроса

9 июня 2020, 19:01

В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов был задержан после допроса / КиноПоиск

Известного российского актера Михаила Ефремова, который вчера стал виновником жуткого ДТП в центре Москвы, задержали после допроса.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на полицию Москвы.

Ефремов был задержан в порядке статьи 91 УПК (основания для задержания подозреваемого). Скоро артиста намерены доставить в суд для избрания меры пресечения.

ДТП с участием Ефремова

Поздно вечером, 8 июня, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Передвигаясь на внедорожнике Джип гранд чероки Ефремов не справился с управлением, пересек двойную сплошную и вылетел на встречку, после чего врезался в фургон.

В аварии серьезно пострадал 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. Врачи пытались спасти жизнь мужчины, но вынуждены были констатировать его смерть в 5:00 по московскому времени.

Сегодня, 9 июля, Ефремова в сопровождении полиции отвезли на допрос, где он должен был дать показания по делу трагического ДТП.

В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что в крови и моче Михаила Ефремова обнаружили наркотические вещества.

Михаил Ефремов ДТП новости России
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