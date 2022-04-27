Джонсон спрогнозировал, рискнет ли Путин применить ядерное оружие

Джонсон высказался о Путине и ядерном оружии / коллаж Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не ожидает, что президент России Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине, пишет Sky News.

На вопрос Talk TV, ожидает ли он, что его российский коллега рассмотрит вопрос о применении тактического ядерного оружия, если он потерпит еще больше военных неудач, Джонсон сказал: "Нет, не думаю".

"Учитывая массовую поддержку со стороны России того, что он делает, учитывая очевидное игнорирование российскими СМИ того, что на самом деле происходит в Украине, парадокс заключается в том, что у Путина гораздо больше политического пространства, чтобы отступить, уйти", - отметил Джонсон.

Он также сказал, что очень важно, чтобы Запад не согласился с тем, как русские пытаются представить то, что происходит в Украине.

"Они пытаются представить это как конфликт между Россией и Западом или Россией и НАТО. Это не то, что происходит", - заявил премьер-министр Великобритании.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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