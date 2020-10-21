Эксперт объяснил, как фактор Украины ударит по позициям Байдена на выборах в США

Байден не выглядит явным фаворитом американской президентской гонки, утверждает Максим Яли.
Результаты дебатов кандидатов в президенты США "республиканца" Дональда Трампа и "демократа" Джо Байдена вряд ли отразятся на итогах выборов главы государства. Скорее, так называемый "украинский фактор" – под которым понимается скандал с компанией Burisma – может сыграть ключевую роль в президентской кампании.
Об этом рассказал украинский политолог, эксперт в области международной политики Максим Яли в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, с 1962 года президентские дебаты существенным образом не оказывают влияния на итоги выборов. В США сложилась непростая ситуация, однако рейтинги Байдена ненамного выше, чем показатели Трампа.
"Смотрел последние опросы. В 10 ключевых штатах, так называемых "колеблющихся штатах", только в трех Байден имеет преимущество на 7%. Во всех остальных - в пределах статистической погрешности", - сказал Яли, отметив, что многие избиратели в этих штатах окончательно еще не решили, за кого будут голосовать.
Главным фактором, который повлияет на результаты президентских выборов, полагает эксперт, станет новый скандал с Хантером Байденом – сыном кандидата в президенты Джо Байдена – и компанией BurismaЧитайте такжеВзаимные оскорбления и позор США: как прошли дебаты Трампа и Байдена
"Новые подробности по Burisma всплывают, которые нашли в компьютере, принадлежавшем сыну Джо Байдена. Может иметь влияние этот скандал и подробности - и видео, и переписка с руководством Burisma уже была опубликована", - подчеркнул Максим Яли.
Скандал с компанией Burisma и выборы президента США
- В 2014-2019 годах сын на тот момент вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден входил в состав совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Компанию связывали с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским.
- У Дональда Трампа неоднократно пытались доказать, что Байден-старший лоббировал бизнес-интересы своего сына в Украине при помощи должности вице-президента США.
- В октябре 2020 года в американскую прессу попала якобы переписка Хантера Байдена с сотрудником компании Burisma Вадимом Пожарским. Пожарский интересовался, есть ли возможность воспользоваться политическим влиянием Байдена и поблагодарил его за встречу с Байденом-старшим.
- Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал ряд аудиозаписей с голосами, похожими на голоса пятого украинского президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, в которых упоминаются коррупционные схемы, связанные с Burisma.
- Аналитики полагают, что данный скандал может негативно сказаться на шансах Джо Байдена одержать победу на выборах президента США, которые состоятся 3 ноября.