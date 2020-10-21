Эксперт объяснил, как фактор Украины ударит по позициям Байдена на выборах в США

Дебаты Трампа и Байдена не повлияют на итоги президентских выборов в США - эксперт/ Reuters

Результаты дебатов кандидатов в президенты США "республиканца" Дональда Трампа и "демократа" Джо Байдена вряд ли отразятся на итогах выборов главы государства. Скорее, так называемый "украинский фактор" – под которым понимается скандал с компанией Burisma – может сыграть ключевую роль в президентской кампании.

Об этом рассказал украинский политолог, эксперт в области международной политики Максим Яли в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, с 1962 года президентские дебаты существенным образом не оказывают влияния на итоги выборов. В США сложилась непростая ситуация, однако рейтинги Байдена ненамного выше, чем показатели Трампа.

"Смотрел последние опросы. В 10 ключевых штатах, так называемых "колеблющихся штатах", только в трех Байден имеет преимущество на 7%. Во всех остальных - в пределах статистической погрешности", - сказал Яли, отметив, что многие избиратели в этих штатах окончательно еще не решили, за кого будут голосовать.

Главным фактором, который повлияет на результаты президентских выборов, полагает эксперт, станет новый скандал с Хантером Байденом – сыном кандидата в президенты Джо Байдена – и компанией BurismaЧитайте такжеВзаимные оскорбления и позор США: как прошли дебаты Трампа и Байдена

"Новые подробности по Burisma всплывают, которые нашли в компьютере, принадлежавшем сыну Джо Байдена. Может иметь влияние этот скандал и подробности - и видео, и переписка с руководством Burisma уже была опубликована", - подчеркнул Максим Яли.

Скандал с компанией Burisma и выборы президента США