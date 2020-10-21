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Эксперт объяснил, как фактор Украины ударит по позициям Байдена на выборах в США

21 октября 2020, 04:30

Байден не выглядит явным фаворитом американской президентской гонки, утверждает Максим Яли.

Дебаты, Трамп, Байден
Дебаты Трампа и Байдена не повлияют на итоги президентских выборов в США - эксперт/ Reuters

Результаты дебатов кандидатов в президенты США "республиканца" Дональда Трампа и "демократа" Джо Байдена вряд ли отразятся на итогах выборов главы государства. Скорее, так называемый "украинский фактор" – под которым понимается скандал с компанией Burisma – может сыграть ключевую роль в президентской кампании.

Об этом рассказал украинский политолог, эксперт в области международной политики Максим Яли в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, с 1962 года президентские дебаты существенным образом не оказывают влияния на итоги выборов. В США сложилась непростая ситуация, однако рейтинги Байдена ненамного выше, чем показатели Трампа.

"Смотрел последние опросы. В 10 ключевых штатах, так называемых "колеблющихся штатах", только в трех Байден имеет преимущество на 7%. Во всех остальных - в пределах статистической погрешности", - сказал Яли, отметив, что многие избиратели в этих штатах окончательно еще не решили, за кого будут голосовать.

Главным фактором, который повлияет на результаты президентских выборов, полагает эксперт, станет новый скандал с Хантером Байденом – сыном кандидата в президенты Джо Байдена – и компанией BurismaЧитайте такжеВзаимные оскорбления и позор США: как прошли дебаты Трампа и Байдена

"Новые подробности по Burisma всплывают, которые нашли в компьютере, принадлежавшем сыну Джо Байдена. Может иметь влияние этот скандал и подробности - и видео, и переписка с руководством Burisma уже была опубликована", - подчеркнул Максим Яли.

Скандал с компанией Burisma и выборы президента США

  • В 2014-2019 годах сын на тот момент вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден входил в состав совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Компанию связывали с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским.
  • У Дональда Трампа неоднократно пытались доказать, что Байден-старший лоббировал бизнес-интересы своего сына в Украине при помощи должности вице-президента США.
  • В октябре 2020 года в американскую прессу попала якобы переписка Хантера Байдена с сотрудником компании Burisma Вадимом Пожарским. Пожарский интересовался, есть ли возможность воспользоваться политическим влиянием Байдена и поблагодарил его за встречу с Байденом-старшим.
  • Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал ряд аудиозаписей с голосами, похожими на голоса пятого украинского президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, в которых упоминаются коррупционные схемы, связанные с Burisma.
  • Аналитики полагают, что данный скандал может негативно сказаться на шансах Джо Байдена одержать победу на выборах президента США, которые состоятся 3 ноября.

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