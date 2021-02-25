Эксперт объяснил, почему Лукашенко не согласился на присоединение Беларуси к России

Для Путина важно, чтобы по соседству с Россией был лояльный Кремлю режим, считает Игорь Яковенко.
Главе Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о получении кредита на сумму в 3,5$ млрд. Однако переговоров о дальнейшей интеграции двух государств бессмысленны, так как Лукашенко не хочет, чтобы республика становилась провинцией России, заявил в эфире телеканала Украина 24 российский журналист Игорь Яковенко.
По его мнению, по итогам переговоров Лукашенко и Путин достигли договоренностей о предоставлении Минску 3,5 миллиардов долларов кредитных средств.
"То, что произошло, шестичасовой разговор, в результате которого Путин дал Лукашенко 3,5 млрд долларов, а Лукашенко в ответ похвалил российскую вакцину. Видимо, это один из самых дорогих комплиментов, которые происходили в истории", - сказал Яковенко.
При этом журналист считает, что в политическом плане такие договоренности выгодны для российского президента. Кремлю нужно, чтобы по соседству с Россией был лояльный режим. Однако Лукашенко не согласился на дальнейшую интеграцию двух государств. Белорусский глава государства не заинтересован в том, чтобы республика стала российской провинцией.Читайте такжеПутин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист
"Электорального смысла здесь нет никакого, что касается политического смысла – для Путина важно сохранять рядом диктаторский режим, который лояльно относится к нему. Никаких разговоров о дальнейшей интеграции быть не может, потому что для Лукашенко никакого интереса стать провинцией России нет", - подчеркнул Игорь Яковенко.
Отношения России и Беларуси
- Российское издание Коммерсант со ссылкой на источники в Кремле 11 февраля сообщало, что Лукашенко в ходе переговоров с Путиным собирался просить у России новый кредит на сумму в 3,5 млрд долларов. Сам политик эту информацию не подтверждал. В Кремле утверждали, что стороны должна обсудить вопросы дальнейшей интеграции двух государств.
- В ходе Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявлял, что Минск пока не намерен пересматривать договор о Союзном государстве с Россией. Беларусь устраивают договоренности, при которых оба государства сохраняют суверенитет. При этом он выражал готовность говорить о дальнейшей интеграции России и Беларуси.
- Также Лукашенко поручил изучить ситуацию с внесением изменений в Конституцию Беларуси, которые должны предусматривать отказ белорусского государства от нейтрального статуса.
- Переговоры президента России Владимира Путина и главы РБ Александра Лукашенко прошли 23 февраля в Сочи. В ходе переговоров Лукашенко заявил, что для дальнейшей интеграции России и Беларуси осталось выполнить 6-7 дорожных карт из 33 предусмотренных соглашениями.