Эксперт объяснил, почему Лукашенко не согласился на присоединение Беларуси к России

Лукашенко получит от России кредит на сумма 3,5$ млрд., – журналист / Reuters

Главе Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о получении кредита на сумму в 3,5$ млрд. Однако переговоров о дальнейшей интеграции двух государств бессмысленны, так как Лукашенко не хочет, чтобы республика становилась провинцией России, заявил в эфире телеканала Украина 24 российский журналист Игорь Яковенко.

По его мнению, по итогам переговоров Лукашенко и Путин достигли договоренностей о предоставлении Минску 3,5 миллиардов долларов кредитных средств.

"То, что произошло, шестичасовой разговор, в результате которого Путин дал Лукашенко 3,5 млрд долларов, а Лукашенко в ответ похвалил российскую вакцину. Видимо, это один из самых дорогих комплиментов, которые происходили в истории", - сказал Яковенко.

При этом журналист считает, что в политическом плане такие договоренности выгодны для российского президента. Кремлю нужно, чтобы по соседству с Россией был лояльный режим. Однако Лукашенко не согласился на дальнейшую интеграцию двух государств. Белорусский глава государства не заинтересован в том, чтобы республика стала российской провинцией.Читайте такжеПутин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист

"Электорального смысла здесь нет никакого, что касается политического смысла – для Путина важно сохранять рядом диктаторский режим, который лояльно относится к нему. Никаких разговоров о дальнейшей интеграции быть не может, потому что для Лукашенко никакого интереса стать провинцией России нет", - подчеркнул Игорь Яковенко.

Отношения России и Беларуси