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Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза

13 февраля 2021, 02:10
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Противостояние между Россией и Западом обостряется, отметила Юлия Осмоловская.

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Заявление Лаврова является ответом на новые санкции против России, которые могут быть связаны с нарушением прав человека и преследованием Навального - эксперт / Reuters

Слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений РФ и Евросоюза являются ответом на возможность ввода новых санкций против Москвы, связанных с нарушением прав человека и преследованием Алексея Навального. В ЕС действительно идет риторика о возможном усилении европейских санкций против российского государства, что свидетельствует о новом обострении отношений между Россией и Западом, сказала политолог Юлия Осмоловская в эфире телеканала Украина 24.

Эксперт напомнила, что в Кремле уточнили заявление Лаврова и призвали не трактовать слова дипломата в буквальном смысле. Однако слова российского главы МИД были привязаны к потенциальным санкциям против РФ, связанным с нарушением прав человека и арестом оппозиционного политика Алексея Навального.

"У Лаврова была привязка к перспективе наложения санкций из-за притеснения прав и свобод человека и преследования Навального. Сейчас этот вопрос на повестке дня. И таким образом Лавров прокомментировал возможные намерения РФ, если они увидят усиление санкций", - считает Осмоловская.Читайте такжеВ ЕС раскрыли планы масштабного санкционного удара по России из-за войны на Донбассе

Оценивая перспективы запуска новых санкций ЕС против России, эксперт считает, что такая риторика присутствует. Подобные планы серьезно лоббируют страны Балтии, а переговоры в рамках Совбеза ООН показали настроения Брюссель.

"Нет никаких оснований для тех стран, которые хотели снимать санкции, демонстрировать какой-то прогресс с российской стороны. Это было ярко проиллюстрировано на заседании Совбеза ООН, где российские действия были встречены очень критично. Сейчас мы наблюдаем очередной виток обострения между Россией и коллективным Западом", - подчеркнула Юлия Осмоловская.Читайте такжеВ ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем

Заявление Лаврова о "разрыве" отношений России и ЕС

  • Глава МИД России 12 февраля заявил, что если Евросоюз введет санкции против РФ, которые затронут стратегически важные секторы российской экономики, Москва будет готова пойти на разрыв отношений с ЕС.
  • Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнил, что слова Лаврова неточно процитировали СМИ. Россияне планируют сотрудничать с ЕС и не хотят разрывать отношения. Подобные меры могут быть приняты только в крайнем случае.
  • Позже в МИД России уточнили в комментарии ТАСС, что Москва будет готова пойти на разрыв с Евросоюзом в том случае, если такой шаг первыми сделают в Брюсселе.

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