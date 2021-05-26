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Эксперт оценил шансы на прорыв в переговорах Байдена и Путина по Украине

26 мая 2021, 06:15
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Обсуждение вопроса отведения войск РФ от украинских границ будет выгодным вариантом для Украины и США, считает Дмитрий Орешкин.

Джо Байден
Байден на переговорах с Путиным потребует отвести войска РФ от границ Украины - политолог / Reuters

Для Украины будет хорошим вариантом, если президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин обсудят во время встречи вопрос отведения войск от украинских границ. Задачей Байдена является усиление позиции Вашингтона по данному вопросу. Однако взамен глава Кремля потребует уступок от американцев. Встреча Байдена и Путина вряд ли завершится прорывом по ситуации, связанной с украинским направлением. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Путин будет пытаться торговаться с Байденом по вопросам российских войск у границ украинского государства. США планируют усилить позицию Вашингтона в этом направлении, что выгодно Киеву.

"Вопрос (отвода российских войск от украинской границы) очень важный. Я думаю, что если они будут об этом говорить, то это будет хорошо для Украины и США. Потому что, думаю, позиция Байдена как раз в том, чтобы усилить позицию США в решении этих вопросов. Именно поэтому для Путина было бы предпочтительно отодвинуть этот вопрос в сторону", - отметил политолог.

Впрочем, по его словам, Путин, скорее всего, скажет, что Россия имеет право размещать войска там, где считают нужным в Москве. В обмен на уступки он поставит встречное условие. Американо-российские переговоры вряд ли завершатся прорывом в урегулировании украинского вопроса.Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины

"То есть разговор обычный: войска наши, где хотим, там и размещаем, это наше суверенное право. Или Путин в своем традиционном стиле скажет: ладно, войска отодвинем, но взамен сделайте то-то и то-то. Это обычный путинский стиль – сначала создать проблему, а потом потребовать откупное, чтобы эту проблему разрешить. Думаю, больших прорывов на украинском направлении на этот раз добиться не удастся", - подчеркнул Дмитрий Орешкин.

Встреча Байдена и Путина

  • 24 мая состоялась встреча помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Стороны провели консультации, по итогу которых государства выпустили заявления, подтверждающие намерения провести американо-российский саммит, который включает встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным.
  • Позже журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщили о том, что встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве.
  • В Белом доме и Кремле 25 мая сделали официальные заявления, согласно которым саммит США и России пройдет 16 июня в Женеве.
новости США Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Орешкин новости Украины
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