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Эксперт спрогнозировал, даст ли мятеж Пригожина толчок рейтингу Путина

Дмитрий Видоменко
29 июня 2023, 01:35
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Вряд ли ситуация с недавним вооруженным мятежом Евгения Пригожина приведет к возрастанию рейтинга русского диктатора Владимира Путина.
Путин, Золотарев
Российская экспертная среда всегда завышает поддержку Путина - Андрей Золотарев / коллаж Главред, фото

Крайне маловероятно, что недавняя ситуация с вооруженным мятежом главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и тот факт, что русский диктатор Владимир Путин не допустил его перерастания в гражданскую войну в стране-агрессоре РФ, вряд ли добавит рейтинга хозяину Кремля. Об этом в интервью Главреду заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Вы же видели, как пропаганда соотносится с реальной ситуацией. То есть понятно, что разговоры о незыблемом авторитете и сумасшедшем рейтинге Путина воспринимаются со скепсисом, хотя эта ситуация не привела бы к обрушению рейтинга Путина. Какие-то рейтинговые баллы он даже может добрать, но совершенно очевидно то, что российская экспертная среда всегда вполне сознательно завышает его поддержку. Потому что доминирующим в общественном настроении в минувшую субботу в России было безразличие — не было как массовой поддержки мятежников, так никто и не бросился защищать власть. Как бы там ни было, но, когда был военный мятеж против Эрдогана, люди вышли. И это показывает то, как все соотносится", ‒ сказал он.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Telegram-канал СВР писал, что Пригожин якобы сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что военные Беларуси получат от "вагнеровцев" "ценный опыт".

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