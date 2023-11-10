Эксперт спрогнозировал, может ли Байден ускорить развязку украино-российского вопроса

Джо Байден вполне может попробовать ускорить развязку украино-российского вопроса, говорит Анатолий Октисюк, но коридор возможностей у него невелик.

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Американская политика сейчас тоже находится в большом кризисе - Байден / коллаж Главред, фото УНИАН

Президент США Джо Байден вполне может попробовать ускорить решение украинско-российского вопроса, но возможностей у него сейчас очень мало. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Попробовать это сделать он может, но возможностей для этого пока очень мало. Возможно, что-то изменится на фронтах, но для этого нужно выделять больше оружия, финансов. Американская политика сейчас тоже находится в большом кризисе. Та геронтократия, которая является на самом высоком уровне в США, также плохо влияет на политическую конкуренцию. То есть в США сейчас наблюдается то же, что когда-то было в Советском Союзе, когда страной управляли старые элиты. И Байден, и Трамп в США в принципе блокируют любые попытки молодых политиков пробиться. Возможно, кто-то из молодых демократов еще проявит себя на праймериз, но это будет сложно, потому что, условно говоря, старые деды накрыли крышкой семена и не дают никому прорасти", ‒ сказал эксперт.

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Кто такой Анатолий Октисюк Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse. До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Внутриполитическая борьба в США

результаты опроса показали, что Байден опередил Трампа в рейтингах, но проигрывает другим "республиканцам". В то же время действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" – Рона Десантиса и Никки Хейли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Президент Украины отметил, что каждое изменение в глобальном контексте имеет свое влияние, но неизвестно, кто именно выиграет на выборах в США.

После таких дерзких заявлений Трампа уже прозвучал ответ от представителей предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Представитель кампании Байдена Аммар Мусса заявил, что Трамп подхалимничает к диктаторам и заботится только о себе.

"Угрозы Дональда Трампа ослабить НАТО и встать на сторону Владимира Путина подрывают силу Америки на мировой арене и угрожают нашей национальной безопасности. На посту президента Дональд Трамп провел четыре года, льстившись к диктаторам и делая нашу страну менее безопасной. Мысль о том, что он откажется от наших союзников, если не добьется своего, подчеркивает ту правду, которую мы уже знаем о Дональде Трампе: единственный человек, о котором он заботится, – это он сам", – отметил Мусса.

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