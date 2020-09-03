"Если меня бьют палками, я не даю денег": режиму Лукашенко предрекли катастрофу

Лукашенко больше не сможет править Беларусью - оппозиционер / Reuters

Избранный по версии ЦИК Беларуси президент Александр Лукашенко проиграл выборы. У него нет поддержки белорусского народа, и даже если его режим останется у власти при помощи применения силы, это не повлияет на отношение к его персоне. Граждане больше не считают политика легитимным главой государства, поэтому управлять страной он не сможет.

Об этом заявил участник Координационного совета оппозиционных сил Беларуси Андрей Курейчик в эфире телеканала Украина 24.

По словам политика, Лукашенко не поддержали 80% белорусских избирателей. В данный момент его режим опирается исключительно на силу, однако поддержку белорусов ему получить больше не удастся.

"Поддержку он уже не вернет. Будет ли страна подавлена силой, кровью, штыками, или не будет - он все равно будет для граждан нелегитимным президентом", - считает Курейчик.Читайте такжеВ ЕС отказываются вводить санкции против Лукашенко – СМИ

Оппозиционер подчеркнул, что Лукашенко, несмотря на применение силы, в сложившихся условиях не сможет осуществлять эффективной управление государством – народ слушать его не будет.

"Люди не будут подчиняться, не будут хранить деньги в банках, будут плохо работать… С кем я не разговариваю в Минске, все отвечают просто - если меня бьют палками, я не даю денег", - подчеркнул политик.

Ранее белорусский оппозиционер Андрей Стрижак заявил, что угрозы Александра Лукашенко закрыть границы от ЕС являются блефом – экономика Беларуси крайне зависима от внешнеэкономических рынков, поэтому любые санкции РБ против Брюсселя невозможны.