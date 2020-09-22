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Евросоюз готовит санкционный "список Навального"

22 сентября 2020, 16:31

Еврокомиссия готовит санкционный механизм, который будет аналогичен "акту Магнитского".

Навальный
Евросоюз готовит санкции имени Алексея Навального / Reuters

Отравление Алексея Навального заставило мир активно заговорить о санкциях. В частности, в Еврокомиссии разрабатывают механизм введения односторонних санкций ЕС за нарушения прав человека в любой стране мира. И этому механизму могут присвоить имя российского оппозиционера.

Об этом со ссылкой на официальную представительницу внешнеполитической службы Евросоюза Набилу Массрали сообщает ТАСС.

По словам Массралли, Еврокомиссия рассматривает возможность назвать будущий санкционный механизм, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США, именем российского оппозиционера Алексея Навального, которого отравили ядом из группы Новичок.

"В настоящий момент для передачи в Совет ЕС готовятся два юридических акта о создании этого механизма. Еврокомиссия рассматривает возможность назвать этот санкционный механизм именем Навального, если со стороны стран ЕС не будет возражений", - сообщила Набила Массрали.

Также, по её словам, которые приводит ТАСС, ЕК рассчитывает на поддержку странами ЕС инициативы введения санкций за нарушение прав человека не на базе консенсуса, который позволяет любой стране Евросоюза блокировать принятие решения до тех пор, пока её позиция не будет учтена, а путём голосования и на основании принципа большинства голосов.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее:

  • 21 сентября отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, в которой он был в день отравления.
  • 19 сентября Алексей Навальный опубликовал в соцсети второй после отравления пост, в котором он рассказал о то, как проходит его восстановление.
  • 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

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