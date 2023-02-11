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Эйдман поделился прогнозом, восстанет ли белорусский народ против Лукашенко

11 февраля 2023, 03:10
Эксперт подчеркнул, что белорусский народ в последние годы продемонстрировал, что он не хочет терпеть Лукашенко.
Эйдман поделился прогнозом, восстанет ли белорусский народ против Лукашенко
Эйдман поделился прогнозом, восстанет ли белорусский народ против Лукашенко / сайт Президента РБ

В последние годы народ Беларуси показал, что он не хочет терпеть своего самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Однако ожидать восстания в ближайшее время там не следует, ведь белорусы находятся под страшным давлением государства. Об этом в интервью Главреду рассказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Белорусский народ в последние годы продемонстрировал, что он не хочет терпеть Лукашенко. Но, опираясь на деньги и штыки Кремля, Лукашенко продолжает сохранять власть. Тысячи белорусов сидят в тюрьмах, сотни тысяч эмигрировали, а остальные находятся под страшным давлением государства", - отметил российский социолог.

По его словам, ожидать восстания в Беларуси невозможно. Эйдаман подчеркнул, что удивляться чему белорусы не выходят на улицы – это все равно что тому, почему советские люди не протестовали против Сталина.

"Понятно, что любой, кто только пикнет против власти, будет тут же уничтожен. Кстати, это – одна из причин, по которой Лукашенко не спешит ввязываться в войну в Украине. Ведь если бы белорусская армия была отправлена в Украину, не факт, что она не вернула бы оружие против него самого – это было бы серьезным испытанием для режима Лукашенко", - сказал он.

Эйдман подчеркнул, что пока ситуация находится в подвешенном состоянии, никаких протестов или каких-либо катаклизмов в Беларуси ожидать не следует.

"Но к тому моменту, когда путинский режим проиграет войну и начнет разваливаться (это будет не одномоментный процесс), поднимет голову и белорусская оппозиция", - подчеркнул российский публицист.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Напомним, недавно российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман заявил, что в случае проигрыша Владимира Путина в Украине, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко либо убьют, либо будут судить. По его словам, белорусы снова поднимутся и на этот раз силовые структуры уже не будут пытаться поддерживать Лукашенко, потому что все они абсолютно продажны.

Кроме того, Ейдман отметил, что в Беларуси, после того как тамошний диктатор Александр Лукашенко так или иначе лишится власти, есть отличные перспективы стать европейской демократической развитой страной.

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