Синяк под глазом: появилось последнее фото Тесака перед смертью

Марцинкевича пытали и заставили написать отказные от адвокатов.
Известный активист Максим Марцинкевич незадолго до смерти был избит. Под левым глазом хорошо просматривается синяк.
Об этом сообщает Telegram-канал Двач.
Адвокат Тесака помог его отцу написать заявление, в котором назвал смерть Максима убийством и попросил возбудить уголовное дело.
Также он подтвердил, что Тесака пытали и угрожали ему, а ещё заставили его написать отказные от адвокатов. Последняя жалоба на пытки зафиксирована 9 сентября.
Также адвокат обнародовал фотографии Тесака, среди которых – последнее, за 6 дней до смерти.
Особого внимания заслуживает синяк под левым глазом.
Тесак умер - что об этом сообщалось ранее:
- Российский активист Максим Марцинкевич покончил с собой. Его многие знали по прозвищу "Тесак", он должен был выйти на свободу. "Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере. По предварительным данным, для самоубийства Тесак воспользовался одноразовым бритвенным станком", - сказано в сообщении Telegram-канала Baza.
- Тесака незадолго до смерти перевели в одиночную камеру, и никаких свидетелей произошедшего рядом не оказалось. Как он пронёс в изолятор лезвие и шнурок, на котором якобы повесился, — также неизвестно. Видеонаблюдение в камере не ведется.
- В своём прощальном письме Тесак якобы заявил, что "не хочет доставлять неприятностей" администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской жене книгу про коммунизм и личный дневник. "Записку" он закончил словами "простите меня".
- Чуть позже Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники сообщил, что активист Максим Марцинкевич (Тесак), тело которого нашли в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, умер от удушения.
Автор: Адриана Бубновская