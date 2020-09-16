Синяк под глазом: появилось последнее фото Тесака перед смертью

Тесак в СИЗО, май 2020 года / t.me/dvachannel

Известный активист Максим Марцинкевич незадолго до смерти был избит. Под левым глазом хорошо просматривается синяк.

Об этом сообщает Telegram-канал Двач.

Адвокат Тесака помог его отцу написать заявление, в котором назвал смерть Максима убийством и попросил возбудить уголовное дело.

Также он подтвердил, что Тесака пытали и угрожали ему, а ещё заставили его написать отказные от адвокатов. Последняя жалоба на пытки зафиксирована 9 сентября.

Также адвокат обнародовал фотографии Тесака, среди которых – последнее, за 6 дней до смерти.

Особого внимания заслуживает синяк под левым глазом.

Тесак с фингалом - фото сделано 9 сентября / t.me/dvachannel

Тесак умер - что об этом сообщалось ранее: