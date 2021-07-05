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Флаг Украины над Госдумой и гривна в Москве: журналист объяснил, почему Путин обиделся на Зеленского

5 июля 2021, 05:28
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В Кремле не намерены мириться с фактом существования Украины как независимого государства, считает Иван Яковина.

Владимир Путин
Целью Путина является исчезновение Украины, либо присоединение ее к России – журналист / Фото Reuters

Российский президент Владимир Путин заявлением о русских и украинцах как о "едином народе" в очередной раз продемонстрировал, что он не приемлет существования Украины в качестве суверенного государства. Для него важно, чтобы украинское государство перестало быть независимым, либо же присоединилось к РФ. При этом Путин обиделся на Зеленского, который сказал, что в РФ и Украине живут два разных народа. В любом случае, пока на территории российского государства остается прежняя власть, Киеву не удастся вернуть Крым и Донбасс. Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Путин не заинтересован в независимости украинского государства, а слова Зеленского о русских и украинцах как о разных народах стали для него обидными.

"Путин на это очень обиделся, назвал Зеленского американской марионеткой. В общем понятно, какого единства хочет Владимир Путин. Для него очень важно, чтобы Украина вообще исчезла и полностью растворилась в России. Если же кто-то даже в шутку предлагает наоборот, то ему это совсем не нравится", - считает Яковина.Читайте такжеСрыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля

По его словам, сейчас можно сделать вывод, что российско-украинский конфликт на Донбассе, а также оккупация Крыма, будут длиться до тех пор, пока в России не поменяется власть. Любые переговоры с действующей властью бессмысленны и не приведут к изменению ситуации.

"В любом случае Путин снова дал всем понять, что сам факт существования независимой Украины для него неприемлем, и он будет всю свою жизнь пытаться ликвидировать эту независимость. Таким образом, мы еще раз получили стопроцентную гарантию, что пока Путин является президентом России, война на Донбассе и оккупация Крыма не будут завершены. Я считаю, что встречаться с ним, обсуждать эти темы не имеет смысла. С тем же успехом можно попытаться уговорить крокодила отказаться от мяса в пользу карамели", - подчеркнул Иван Яковина.Читайте также"История и будущее России": в Кремле объявили о новой инициативе Путина по Украине

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что встрече Путина и Зеленского мешают якобы невыполнение Киевом Минских соглашений и политика главы украинского государства, который, дескать "избавляется" от политических оппонентов путем уголовных дел.

Встреча Зеленского и Путина

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил о том, что Банковая ведет переговоры с Москвой по поводу возможности проведения встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры идут. При этом нет уверенности в успешной организации встречи Путина и Зеленского.
  • 30 июня Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы отдал Украину под внешнее управление Запада. Именно поэтому, по словам политика, он не видит смысла в переговорах с украинским главой государства. При этом Путин не отказывается от встречи с Зеленским.
  • Зеленский готов встретиться с Путиным, однако такие переговоры, по мнению гаранта, должны состояться только в том случае, если глава Кремля готов пойти на уступки.
  • 2 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что сейчас Москва и Киев не ведут конкретных переговоров по встрече Путина и Зеленского.
новости России Владимир Зеленский Владимир Путин Иван Яковина новости Украины
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