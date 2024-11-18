Где ждать прилетов в РФ: западные СМИ о разрешении США на дальнобойные удары

США разрешили использовать американское оружие дальнего радиуса действия для ударов по РФ.

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По войскам КНДР могут нанести удары / Колаж: Главред, фото: KCNA, 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

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США отвечают на переброску войск КНДР

ВСУ смогут бить по Курской области

Решение США снять ограничение на использование Украиной западного оружия для ударов вглубь РФ не в последнюю очередь направлено сдерживание КНДР от отправки на войну дополнительных войск.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын должен понять, что отправка войск была "дорогостоящей" ошибкой, пишет The Washington Post со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников США.

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Неназванные источники в Вашингтоне отмечают, что США разрешили использовать американское оружие дальнего радиуса действия для нанесения ограниченных ударов по территории РФ в ответ на развертывание Северной Кореей тысяч военнослужащих для оказания помощи Кремлю в войне против Украины.

"Администрация Байдена опасается, что в поддержку этих усилий могут последовать и другие подразделения северокорейского спецназа", — говорится в материале. Ожидается, что сначала Украина использует дальнобойное оружие для ударов по Курской области и вокруг нее. Однако впоследствии эти "усилия", то есть радиус поражения, может быть расширен.

Как рассказали журналистам американские чиновники, Белый дом хочет, чтобы Украина была в наилучшем возможном положении перед потенциальными мирными переговорами, которые, как ожидается, может возглавить новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Что известно о разрешении на дальнобойные удары по РФ

В свою очередь CNN, со ссылкой на одного из вашингтонских чиновников подтверждает, что дальнобойное оружие в первую очередь предназначено для использования в Курске — регионе России, где Украина начала свое внезапное контрнаступление летом.

Институт изучения войны оценивает, что около 250 российских военных объектов, включая 17 авиабаз, находятся в зоне действия украинских ATACMS.

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Байден разрешил Украине бить по России ракетами большой дальности. Решение Байдена является серьезным изменением в политике США.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред со ссылкой на сотрудника Института изучения войны, ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину. На территории противника есть сотни ценных объектов в зоне досягаемости ATACMS, кроме аэродромов, откуда РФ могла уже отвести авиацию. В то же время Storm Shadow были бы эффективными для поражения.

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