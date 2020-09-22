Генсек НАТО потребовал мощной реакции на отравление Навального

Йенс Столтенберг назвал атаку на российского оппозиционера атакой на демократические права.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию провести полное и прозрачное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального ядом класса Новичок.
Столтенберг назвал инцидент атакой на демократические права, а использование яда класса Новичок является нарушением международного законодательства по химическому оружию, передает Голос Америки.
"Мы жестко осудили атаку Новичком против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки",- заявил Столтенберг во время выступления в американском аналитическом центре CEPA.
"Это (отравление Навального, - ред.) не просто нападение на одного человека, это атака на фундаментальные демократические права, это также являются серьезными нарушением международного законодательства, а также Соглашения о контроле вооружения - Конвенции о химическом оружии. Так что это требует мощной международной реакции", - добавил генсек НАТО.
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Отравление Навального - что было ранее:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального может быть его увлечение диетами.
- 7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.
- 8 сентября американские конгрессмены предложили президенту США Дональду Трампу отреагировать на отравление Алексея Навального так же, как на покушение на Сергея Скрипаля.
- 10 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует большая вероятность того, что отравление Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве.