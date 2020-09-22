Генсек НАТО потребовал мощной реакции на отравление Навального

Столтенберг высказался об отравлении Навального/ Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию провести полное и прозрачное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального ядом класса Новичок.

Столтенберг назвал инцидент атакой на демократические права, а использование яда класса Новичок является нарушением международного законодательства по химическому оружию, передает Голос Америки.

"Мы жестко осудили атаку Новичком против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки",- заявил Столтенберг во время выступления в американском аналитическом центре CEPA.

"Это (отравление Навального, - ред.) не просто нападение на одного человека, это атака на фундаментальные демократические права, это также являются серьезными нарушением международного законодательства, а также Соглашения о контроле вооружения - Конвенции о химическом оружии. Так что это требует мощной международной реакции", - добавил генсек НАТО.

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