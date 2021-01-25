"Худший кризис за 100 лет": в ООН предупредили о риске мирового раскола

Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за столетие.
Миру может грозить разлом на две части — с двумя крупнейшими экономиками и двумя основными валютами.
"Я по-прежнему опасаюсь возможности большого разлома, который расколет мир на две части с двумя крупнейшими экономиками на Земле, лидирующими в двух зонах с разными доминирующими валютами, разными торговыми и финансовыми правилами — каждая из которых имела бы свой собственный интернет, а также свои собственные бесперспективные геополитические и военные стратегии", — предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе виртуальной конференции всемирного экономического форума в Twitter.
Гутерриш также заявлял о возможном мировом расколе на фоне противоречий между Китаем и США. Он подчеркнул, что существует также уязвимость цифрового пространства, из которого нельзя извлечь выгоду, не столкнувшись с рисками.
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Кроме того, проблемы наблюдаются в режиме разоружения, сохраняется риск распространения химического и ядерного оружия. Генсек ООН подчеркнул, что в текущем году важно устранить все противоречия, чтобы избежать катастрофы.
Пандемия - о чем ранее сообщал Главред:
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
- Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
- В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19.
- По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.