"Худший кризис за 100 лет": в ООН предупредили о риске мирового раскола

В ООН заявили об экономическом кризисе / Reuters

Миру может грозить разлом на две части — с двумя крупнейшими экономиками и двумя основными валютами.

"Я по-прежнему опасаюсь возможности большого разлома, который расколет мир на две части с двумя крупнейшими экономиками на Земле, лидирующими в двух зонах с разными доминирующими валютами, разными торговыми и финансовыми правилами — каждая из которых имела бы свой собственный интернет, а также свои собственные бесперспективные геополитические и военные стратегии", — предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе виртуальной конференции всемирного экономического форума в Twitter.

Гутерриш также заявлял о возможном мировом расколе на фоне противоречий между Китаем и США. Он подчеркнул, что существует также уязвимость цифрового пространства, из которого нельзя извлечь выгоду, не столкнувшись с рисками.

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Кроме того, проблемы наблюдаются в режиме разоружения, сохраняется риск распространения химического и ядерного оружия. Генсек ООН подчеркнул, что в текущем году важно устранить все противоречия, чтобы избежать катастрофы.

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