УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Испугались "беспилотников от ВСУ": в Москве две женщины увидели звезды и вызвали полицию

Андрей Ганчук
30 апреля 2023, 19:24 обновлено 30 апреля, 19:30
106
Тем временем в столице страны-агрессора России Москве очевидцы зафиксировали пролетающий над районом Москва-сити неизвестный летательный объект.
Звезды, Москва
Две звезды в небе показались москвичкам беспилотниками / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

В столице страны-оккупанта России Москве две местные жительницы посмотрели в небо, где им привиделись якобы беспилотники. На, дескать, "место происшествия" прибыл патруль, который посмотрел в небо и ничего кроме звезд там не обнаружил. Ярко мерцающие звезды москвички перепутали с БПЛА.

Как сообщает агентство Москва, в субботу вечером, 28 апреля, на линию 02 московской полиции с разницей в 5 минут поступили сигналы с улицы Авиамоторной о том, что две женщины заметили в небе две светящиеся точки, которые им показались похожими на беспилотники.

Патрульная полиция страны-оккупанта прибыла на место "событий". Выяснилось, что никаких дронов в небе не было – москвички перепутали звезды с беспилотниками.

видео дня

Судя по всему, в Москве растет паника и местные жители все больше начинают бояться "беспилотников ВСУ".

В Москве снова заметили "НЛО"

В воскресенье, 30 апреля, в небе над Москвой, в элитном бизнес-районе Москва-сити, заметили неизвестный летательный объект.

Неопознанный летательный объект над Москвой

Испугались 'беспилотников от ВСУ': в Москве две женщины увидели звезды и вызвали полицию
"НЛО" над центром Москвы / Скриншот Telegram-канал Mash

Парад 9 мая в России

В ряде областей агрессора России решили отменить парад 9 мая. В Белгородской области, которая граничит с Украиной и откуда оккупанты РФ обстреливают украинские города, не будут проводить мероприятие, поскольку опасаются удара ВСУ по военной технике и армии оккупантов. В Курской области приняли такое же решение.

В оккупированном Крыму фейковые "власти" также не будут проводить парад 9 мая "из соображений безопасности".

В Москве парад решили провести. Из иностранных гостей в столицу государства-оккупанта приедет только президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Также стало известно, что в Москве создали "патрули" из бюджетников, которые до 9 мая включительно будут, дескать, наблюдать за возможным появлением в небе неопознанных летательных объектов и проверять чердаки, чтобы, дескать, "выявлять подозрительных и неблагонадежных личностей".

Война России против Украины:

БПЛА новости Москвы война России и Украины
Реклама

Главное за день

Мощный бронетанковый пакет для ВСУ и формула мира: Зеленский раскрыл детали диалога с Макроном

Мощный бронетанковый пакет для ВСУ и формула мира: Зеленский раскрыл детали диалога с Макроном

18:02 Политика
В Украину ворвется жара +20: синоптик назвала самые теплые дни

В Украину ворвется жара +20: синоптик назвала самые теплые дни

17:59 Синоптик
Впереди Украину ждут главные битвы этой войны – Зеленский

Впереди Украину ждут главные битвы этой войны – Зеленский

17:11 Политика
Все главные новости

Последние новости

20:11

Известный украинский журналист получил смертельное ранение на фронте

20:07

В России неожиданно скончался известный ведущий и модельер

19:52

Ядерный удар по Украине: риск есть, но это маловероятномнение

19:24

Испугались "беспилотников от ВСУ": в Москве две женщины увидели звезды и вызвали полициюВидео

19:05

Что делает шашлык мягким: секретная добавка дает стопроцентный результат

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:03

Зачем 2 мая утром носили вещи в церковь: приметы и что нельзя делатьВидео

19:01

Деми Мур завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса: что думает жена актераВидео

18:49

Оптическая иллюзия из прошлого века: разгадать головоломку по картинке смогут единицы

18:46

В Крыму бешеная паника: напуганные оккупанты срочно налаживают паромную переправуВидео

Реклама
18:25

"Устроят массовый замес": астролог назвала самые опасные города с 1 по 9 мая - гороскоп для УкраиныВидео

18:02

Мощный бронетанковый пакет для ВСУ и формула мира: Зеленский раскрыл детали диалога с МакрономВидео

17:59

В Украину ворвется жара +20: синоптик назвала самые теплые дниВидео

17:33

Кейт Миддлтон эмоционально высказалась про принцессу Диану и ее кольцоВидео

17:12

Пропала шляпа с деньгами: Кондратюк вспомнил, как на "Караоке на майдане" приходил ЯнуковичВидео

17:11

Впереди Украину ждут главные битвы этой войны – ЗеленскийВидео

16:51

Сбил 16 вражеских дронов и вертолет Ка-52: в боях за Украину погиб легендарный зенитчик "Кельт"Видео

16:32

Алла Пугачева выдвинула Максиму Галкину особые требования по своим похоронамВидео

16:22

Чем полезен ромашковый чай и чем вреден: неожиданные сведения о напитке изумят

16:06

Невероятная головоломка по картинке: нужно за 25 секунд найти малиновое мороженное

16:03

Что жарить первым – морковь или лук: неожиданный ответ удивит даже опытных хозяек

Реклама
16:01

Чем обработать сад весной от вредителей и болезней: 8 самых эффективных препаратов

15:47

Контрнаступление ВСУ: Украина готовится к прорыву, а в США не верят в успех – The TimesВидео

15:15

Гороскоп на май 2023: что ждет Рыб в этом месяцеВидео

14:49

Буданов – о контрнаступлении ВСУ: армия продвинется для ударов по врагу в Крыму и на Донбассе

14:46

Гороскоп для Водолеев на май 2023: астролог назвала самые удачные дни месяцаВидео

14:35

Зеленский рассказал, пошел ли бы он на фронт, если бы не был президентом

14:23

Валюта по 42 грн: эксперт рассказал, что произойдет с курсом доллара и евроВидео

14:11

"Не можете исправить ошибки прошлого": Подоляк разнес Меркель за высказывания о РФ и войне в УкраинеВидео

13:55

Как вывести пятно от кофе за 5 минут: 4 самых простых способа

13:53

Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T

13:48

Поттероманы в восторге: "Джинни" из фильмов о Гарри Поттера беременна первенцем

13:47

Черты лица указывают на особенности характера: что может сказать о человеке форма губВидео

13:36

"Иди отсюда": в Киеве пранкер "прицепился" к военному и получил за это от разозленных украинцевВидео

13:22

Один ангел-хранитель на двоих: почему нельзя называть сына в честь отца, а дочь - в честь матери

13:18

Зачем 1 мая нужно встать до рассвета: приметы и что нельзя делатьВидео

13:04

Части украинцев с 1 мая дадут деньги на оплату услуг ЖКХ: кому повезетВидео

12:30

"Венера в Раке любит мечтать": любовный гороскоп на май от Влада РоссаВидео

12:23

Загадка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно правильно посчитать кроликов за 11 секунд

12:04

"Надо разделить на кусочки": Зеленский сравнил войну с Россией с пирогомВидео

12:00

"ВСУ готовятся к наступлению": Гуменюк объяснила удар по нефтебазе в оккупированном СевастополеВидео

Реклама
11:58

"Лучший мужчина" Тины Кароль Дан Балан впервые за 8 месяцев нарушил молчаниеВидео

11:17

Украинцам собираются поднять тарифы на свет: в Минэнерго пояснили, что произошлоВидео

11:13

Уплетут за 1 минуту сразу горячими: быстрые лепешки на сковороде восхитят всех - рецептВидео

10:37

Меркель заявила, что пыталась остановить Путина от вторжения и заговорила о переговорах с РФ

10:36

Как можно получить сразу шесть пенсий авансом: кто из украинцев имеет правоВидео

09:55

"Роль кикиморы бы не дал": Данилко ответил на "наезд" от путинистки-"Красной шапочки" ПоплавскойВидео

09:45

Новый пакет помощи от Великобритании: Лондон хочет закупить для ВСУ ракеты большой дальности

08:53

Жданов рассказал, при каких условиях ВСУ зайдет на территорию РФВидео

08:38

Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах относительно поставки Украине F-16

08:20

Украинский флаг в Севастополе – это окончание войнымнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиСалаты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять