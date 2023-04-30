Испугались 'беспилотников от ВСУ': в Москве две женщины увидели звезды и вызвали полицию

Тем временем в столице страны-агрессора России Москве очевидцы зафиксировали пролетающий над районом Москва-сити неизвестный летательный объект.

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Две звезды в небе показались москвичкам беспилотниками / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

В столице страны-оккупанта России Москве две местные жительницы посмотрели в небо, где им привиделись якобы беспилотники. На, дескать, "место происшествия" прибыл патруль, который посмотрел в небо и ничего кроме звезд там не обнаружил. Ярко мерцающие звезды москвички перепутали с БПЛА.

Как сообщает агентство Москва, в субботу вечером, 28 апреля, на линию 02 московской полиции с разницей в 5 минут поступили сигналы с улицы Авиамоторной о том, что две женщины заметили в небе две светящиеся точки, которые им показались похожими на беспилотники.

Патрульная полиция страны-оккупанта прибыла на место "событий". Выяснилось, что никаких дронов в небе не было – москвички перепутали звезды с беспилотниками.

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Судя по всему, в Москве растет паника и местные жители все больше начинают бояться "беспилотников ВСУ".

В Москве снова заметили "НЛО"

В воскресенье, 30 апреля, в небе над Москвой, в элитном бизнес-районе Москва-сити, заметили неизвестный летательный объект.

Неопознанный летательный объект над Москвой

"НЛО" над центром Москвы / Скриншот Telegram-канал Mash

Парад 9 мая в России

В ряде областей агрессора России решили отменить парад 9 мая. В Белгородской области, которая граничит с Украиной и откуда оккупанты РФ обстреливают украинские города, не будут проводить мероприятие, поскольку опасаются удара ВСУ по военной технике и армии оккупантов. В Курской области приняли такое же решение.

В оккупированном Крыму фейковые "власти" также не будут проводить парад 9 мая "из соображений безопасности".

В Москве парад решили провести. Из иностранных гостей в столицу государства-оккупанта приедет только президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Также стало известно, что в Москве создали "патрули" из бюджетников, которые до 9 мая включительно будут, дескать, наблюдать за возможным появлением в небе неопознанных летательных объектов и проверять чердаки, чтобы, дескать, "выявлять подозрительных и неблагонадежных личностей".

Война России против Украины: