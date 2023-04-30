Испугались 'беспилотников от ВСУ': в Москве две женщины увидели звезды и вызвали полицию

В столице страны-оккупанта России Москве две местные жительницы посмотрели в небо, где им привиделись якобы беспилотники. На, дескать, "место происшествия" прибыл патруль, который посмотрел в небо и ничего кроме звезд там не обнаружил. Ярко мерцающие звезды москвички перепутали с БПЛА.
Как сообщает агентство Москва, в субботу вечером, 28 апреля, на линию 02 московской полиции с разницей в 5 минут поступили сигналы с улицы Авиамоторной о том, что две женщины заметили в небе две светящиеся точки, которые им показались похожими на беспилотники.
Патрульная полиция страны-оккупанта прибыла на место "событий". Выяснилось, что никаких дронов в небе не было – москвички перепутали звезды с беспилотниками.
Судя по всему, в Москве растет паника и местные жители все больше начинают бояться "беспилотников ВСУ".
В Москве снова заметили "НЛО"
В воскресенье, 30 апреля, в небе над Москвой, в элитном бизнес-районе Москва-сити, заметили неизвестный летательный объект.
Неопознанный летательный объект над Москвой
Парад 9 мая в России
В ряде областей агрессора России решили отменить парад 9 мая. В Белгородской области, которая граничит с Украиной и откуда оккупанты РФ обстреливают украинские города, не будут проводить мероприятие, поскольку опасаются удара ВСУ по военной технике и армии оккупантов. В Курской области приняли такое же решение.
В оккупированном Крыму фейковые "власти" также не будут проводить парад 9 мая "из соображений безопасности".
В Москве парад решили провести. Из иностранных гостей в столицу государства-оккупанта приедет только президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Также стало известно, что в Москве создали "патрули" из бюджетников, которые до 9 мая включительно будут, дескать, наблюдать за возможным появлением в небе неопознанных летательных объектов и проверять чердаки, чтобы, дескать, "выявлять подозрительных и неблагонадежных личностей".
Война России против Украины: