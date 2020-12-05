Историк сказал, кто способен лишить Путина поста

Сместить Путина может не только Навальный, поделился эксперт.
Российский историк Андрей Зубов считает, что Владимир Путин может перестать быть президентом РФ до своей смерти.
Путин проиграл бы свободные выборы, рассказал эксперт Апострофу.
По его словам, глава России мог бы проиграть выборы оппозиционеру Алексею Навальному, бывшему премьеру Михаилу Касьянову или экс-депутату Госдумы Григорию Явлинскому.
"...Я уверен, что если сейчас пройдут свободные выборы, и если появятся альтернативные лидеры, и они будут допущены – тот же Навальный, даже… Касьянов, Явлинский – то, безусловно, Путин проиграет эти выборы", – сказал собеседник.
Зубов добавил, что в стране новое поколение хочет жить "системно иначе".
"…Вот это системное отличие жизни – это достоинство, свобода, демократия, свободный бизнес, свободное общение с Западом и в общем – интеграция", – объяснил историк.
Владимир Путин у власти в России – что нужно знать
- Владимир Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Позже его переизбрали. В третий раз подряд Путин не имел права баллотироваться на пост президента, в выборах победил Дмитрий Медведев, который был премьером.
- Путин во время президентства Медведева занял премьерское кресло.
- Новые президентские выборы в России прошли в 2012 году, и Путин снова победил. В 2018 году он в четвертый раз стал президентом.
- Потом в РФ внесли изменения в конституцию, и президентские сроки Путина были обнулены.