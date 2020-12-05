УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Историк сказал, кто способен лишить Путина поста

5 декабря 2020, 14:30
Прослушать новость
Остановить

Сместить Путина может не только Навальный, поделился эксперт.

Историк полагает, что Путину грозит поражение на свободных выборах – Путин новости сегодня
Владимиру Путину грозит поражение на свободных выборах, полагает историк / Reuters

Российский историк Андрей Зубов считает, что Владимир Путин может перестать быть президентом РФ до своей смерти.

Путин проиграл бы свободные выборы, рассказал эксперт Апострофу.

По его словам, глава России мог бы проиграть выборы оппозиционеру Алексею Навальному, бывшему премьеру Михаилу Касьянову или экс-депутату Госдумы Григорию Явлинскому.

"...Я уверен, что если сейчас пройдут свободные выборы, и если появятся альтернативные лидеры, и они будут допущены – тот же Навальный, даже… Касьянов, Явлинский – то, безусловно, Путин проиграет эти выборы", – сказал собеседник.

Зубов добавил, что в стране новое поколение хочет жить "системно иначе".

"…Вот это системное отличие жизни – это достоинство, свобода, демократия, свободный бизнес, свободное общение с Западом и в общем – интеграция", – объяснил историк.

Владимир Путин у власти в России – что нужно знать

  • Владимир Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Позже его переизбрали. В третий раз подряд Путин не имел права баллотироваться на пост президента, в выборах победил Дмитрий Медведев, который был премьером.
  • Путин во время президентства Медведева занял премьерское кресло.
  • Новые президентские выборы в России прошли в 2012 году, и Путин снова победил. В 2018 году он в четвертый раз стал президентом.
  • Потом в РФ внесли изменения в конституцию, и президентские сроки Путина были обнулены.
новости России Владимир Путин Алексей Навальный Григорий Явлинский Андрей Зубов Михаил Касьянов
Сейчас вы просматриваете новость «Историк сказал, кто способен лишить Путина поста». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из УкраиныГей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из Украины В Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из регионаВ Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона В Москве объяснили, почему не выведут войска из ПриднестровьяВ Москве объяснили, почему не выведут войска из Приднестровья Арест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены властиАрест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены власти В России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР"В России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР"
Следующий материал

Последние новости

15:00
Гороскоп на 6 декабря для всех: карьерное достижение, вспышка любви и выгодное совпадение
14:58
Путин собрался увеличить территорию России Видео
14:39
Байден получил "ключ" от Белого дома: еще один штат США подвел итоги выборов Видео
14:30
Историк сказал, кто способен лишить Путина поста
14:12
В МИД Украины сделали новое заявление о Будапештском меморандуме Видео
Реклама
13:44
Историк рассказал о болезни Путина Видео
13:16
Трибунал для режима Лукашенко: в ЕС назвали главное условие удара по Минску Видео
12:44
Навальный взбесился из-за истории об отце его жены Видео
12:30
"Армия РФ и клеймо": на Киевщине фабрика делала пророссийские игрушки – соцсети Видео
12:24
Пашинян сделал заявление о новых переговорах по Нагорному Карабаху Видео
11:38
В Минздраве заявили об остановке ураганной волны COVID-19 в Украине Видео
11:34
Степанов рассказал, кто в Украине получит вакцину от коронавируса бесплатно Видео
11:27
Назван большой тиран-начальник по знаку Зодиака
11:20
Чарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фото Фото
10:46
Байден отказался от помпезной инаугурации Видео
10:25
Экс-глава Нацполиции попал в больницу и находится на ИВЛ – СМИ
10:17
Украинская власть ведет себя как хронический алкаш мнение
10:05
"Не той стороной и криво": Лесю Никитюк заставили ставить запаску на авто
09:58
По Киеву резко ударит мороз: синоптик назвал дату Видео
09:54
Ученые опровергли миф о лечении коронавируса Видео
Реклама
09:26
Гороскоп на 5 декабря для всех: крупная прибыль и прорывная случайность Видео
09:07
"Вырабатывает яд": эпидемиолог рассказал об опасном "фуфломицине" Видео
09:06
В Киеве за сутки зафиксировали более 1500 случаев заражения коронавирусом Видео
08:43
Эрдоган вышвырнул Путина из Кавказа мнение
08:26
Локдаун в Украине будет не один: инфекционист назвал причину Видео
08:11
Коронавирус в Украине 5 декабря: за сутки выявили почти 14 тысяч больных Видео
07:47
В моду на зиму 2021 вошли манящие бархатные юбки и платья - фото Фото Видео
07:44
Сатурация кислорода: все, что нужно знать о важном показателе Видео
07:26
Названо судно, которое достроит Северный поток-2 Видео
07:15
Диана Шурыгина оголила грудь после операции по увеличению
06:48
Почему украинцы согласны с тем, что их обманывают на выборах мнение
06:23
Тотальный локдаун и вопрос транспорта в Украине: врач назвала главную проблему Видео
05:46
Сколько в Украине продлится локдаун и когда коронавирус отступит: прогноз астролога
05:11
Эксперт объяснил, как партнерство Украины с НАТО влияет на позицию России Видео
04:39
Много больных с COVID-19 погибнут: врач предупредил о катастрофе из-за локдауна Видео
04:08
Узкий переулок: топ-3 лучших мест для секса в квартире
03:42
Эксперты сообщили, когда ожидать снижение стоимости на PlayStation 5
03:01
Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья
02:31
В сеть попали голые фото Майли Сайрус Фото
01:35
Ученый рассказал, существует ли коллективный иммунитет к COVID-19 Видео
Реклама
01:26
В РФ рассекретили документы об участии войск НКВД в битве за Москву
00:55
У Тихановской оценили вероятность военного переворота и отстранения Лукашенко от власти Видео
00:27
Астролог спрогнозировал перед Новым годом погодный сюрприз
00:19
Спасибо волонтерам: поздравления с Днем волонтера – картинки и тексты
04 декабря, пятница
23:50
Стало известно, сколько времени еще придется носить маски Видео
23:27
Холостячка 1 сезон 7 выпуск 04-12-2020 - кто ушел
23:14
Зеленский дал прогноз по отпускам и закрытию границ Видео
22:57
Коронавирус в Украине рванул вперед: свыше 15 тысяч больных за сутки Видео
22:55
Конфликт в Нагорном Карабахе: в ООН сделали призыв к Азербайджану и Армении Видео
22:37
Bloomberg назвал самых выдающихся людей 2020 года
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять