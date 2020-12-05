Историк сказал, кто способен лишить Путина поста

Владимиру Путину грозит поражение на свободных выборах, полагает историк / Reuters

Российский историк Андрей Зубов считает, что Владимир Путин может перестать быть президентом РФ до своей смерти.

Путин проиграл бы свободные выборы, рассказал эксперт Апострофу.

По его словам, глава России мог бы проиграть выборы оппозиционеру Алексею Навальному, бывшему премьеру Михаилу Касьянову или экс-депутату Госдумы Григорию Явлинскому.

"...Я уверен, что если сейчас пройдут свободные выборы, и если появятся альтернативные лидеры, и они будут допущены – тот же Навальный, даже… Касьянов, Явлинский – то, безусловно, Путин проиграет эти выборы", – сказал собеседник.

Зубов добавил, что в стране новое поколение хочет жить "системно иначе".

"…Вот это системное отличие жизни – это достоинство, свобода, демократия, свободный бизнес, свободное общение с Западом и в общем – интеграция", – объяснил историк.

Владимир Путин у власти в России – что нужно знать