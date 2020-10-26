"Кандидатура одна": эксперт назвал преемника Лукашенко

Александр Лукашенко готовит преемника, считает политолог / Reuters

Александр Лукашенко затеял историю с конституционной реформой в Беларуси лишь с одной целью - оставить преемника.

По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, у Лукашенко есть несколько вариантов, пишет mk.ru.

"Лукашенко может сформировать Конституцию по казахстанскому варианту, где Назарбаев остался при Совете безопасности и перетянул на себя полномочия президента. То есть слабый президенты и сильный секретарь Совбеза", - говорит эксперт.

В то же время он не исключил второй вариант, при котором Лукашенко может поставить преемника.

"Я не допускаю сценария при котором Лукшенко оставил бы после себя хоть одного из сыновей. В Беларуси это воспримут очень негативно, народ не примет ни одного человека с фамилией Лукашенко. Более того, если говорить о его сыне Викторе, то он не обладает такими сильными талантами, которыми обладает отец и номенклатура его вряд ли примет", - уверен белорусский политолог.

В свою очередь политолог Андрей Суздальцев напомнил, что Лукашенко говорит об изменении Конституции последние пять лет: "Он попытается передать власть вице-президенту, то есть сыну Виктору. Два года он будет эту тему обсасывать, а потом произойдет передача власти. Тут кандидатура одна — только сын".

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