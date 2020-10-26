"Кандидатура одна": эксперт назвал преемника Лукашенко

Александр Лукашенко может сформировать Конституцию по казахстанскому варианту, не исключил Валерий Карбалевич.
Александр Лукашенко затеял историю с конституционной реформой в Беларуси лишь с одной целью - оставить преемника.
По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, у Лукашенко есть несколько вариантов, пишет mk.ru.
"Лукашенко может сформировать Конституцию по казахстанскому варианту, где Назарбаев остался при Совете безопасности и перетянул на себя полномочия президента. То есть слабый президенты и сильный секретарь Совбеза", - говорит эксперт.
В то же время он не исключил второй вариант, при котором Лукашенко может поставить преемника.
"Я не допускаю сценария при котором Лукшенко оставил бы после себя хоть одного из сыновей. В Беларуси это воспримут очень негативно, народ не примет ни одного человека с фамилией Лукашенко. Более того, если говорить о его сыне Викторе, то он не обладает такими сильными талантами, которыми обладает отец и номенклатура его вряд ли примет", - уверен белорусский политолог.
В свою очередь политолог Андрей Суздальцев напомнил, что Лукашенко говорит об изменении Конституции последние пять лет: "Он попытается передать власть вице-президенту, то есть сыну Виктору. Два года он будет эту тему обсасывать, а потом произойдет передача власти. Тут кандидатура одна — только сын".
Читайте такжеУльтиматум Тихановской: в Беларуси объяснили, что похоронит режим Лукашенко
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.