УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Кандидатура одна": эксперт назвал преемника Лукашенко

26 октября 2020, 04:36

Александр Лукашенко может сформировать Конституцию по казахстанскому варианту, не исключил Валерий Карбалевич.

Лукашенко
Александр Лукашенко готовит преемника, считает политолог / Reuters

Александр Лукашенко затеял историю с конституционной реформой в Беларуси лишь с одной целью - оставить преемника.

По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, у Лукашенко есть несколько вариантов, пишет mk.ru.

"Лукашенко может сформировать Конституцию по казахстанскому варианту, где Назарбаев остался при Совете безопасности и перетянул на себя полномочия президента. То есть слабый президенты и сильный секретарь Совбеза", - говорит эксперт.

В то же время он не исключил второй вариант, при котором Лукашенко может поставить преемника.

"Я не допускаю сценария при котором Лукшенко оставил бы после себя хоть одного из сыновей. В Беларуси это воспримут очень негативно, народ не примет ни одного человека с фамилией Лукашенко. Более того, если говорить о его сыне Викторе, то он не обладает такими сильными талантами, которыми обладает отец и номенклатура его вряд ли примет", - уверен белорусский политолог.

В свою очередь политолог Андрей Суздальцев напомнил, что Лукашенко говорит об изменении Конституции последние пять лет: "Он попытается передать власть вице-президенту, то есть сыну Виктору. Два года он будет эту тему обсасывать, а потом произойдет передача власти. Тут кандидатура одна — только сын".

Читайте такжеУльтиматум Тихановской: в Беларуси объяснили, что похоронит режим Лукашенко

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
преемник Александр Лукашенко новости Беларуси протесты в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «"Кандидатура одна": эксперт назвал преемника Лукашенко». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:36
"Кандидатура одна": эксперт назвал преемника Лукашенко
04:03
Могут привести к заражению: названы ошибки при ношении масок Видео
03:32
В харьковской инфекционке пациент с Сovid-19 погиб жуткой смертью Видео
02:58
Гороскоп на 27 октября для всех: фарт кошелька, удар в спину и новый дом Видео
02:10
Вашингтон и Анкара сошлись лбами: эксперт объяснил новый расклад по Карабаху Видео
Реклама
01:50
Стало известно, сколько украинцев не пошли голосовать из-за Covid-19
01:37
В горсовет Ужгорода проходит партия, разрекламированная МИД Венгрии
01:25
Иверская икона Божией Матери - как молиться в праздник 26 октября Видео
00:34
В Слуге народа с оптимизмом восприняли результаты экзит-полов Видео
00:24
Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19 Видео
00:05
Эксперт назвала причину "взрыва" раздражения Видео
25 октября, воскресенье
23:58
Коронавирус в день выборов – за сутки обнаружили еще 6 тысяч больных Видео
23:50
Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска Видео
23:42
США сделали громкое заявление о перемирии в Нагорном Карабахе Видео
23:29
В Беларуси демонстранты объявили общенациональную забастовку Видео
23:24
Разумков пояснил, почему проигнорировал опрос Зеленского
23:23
Киев припугнул Будапешт из-за "коварного удара и наглого вмешательства" в выборы 2020 Видео
23:18
Трамп дал бравурное обещание по Нагорному Карабаху Видео
23:02
В ЦИК и Опоре подсчитали, сколько украинцев явились на выборы 2020 Видео
23:01
Алиев выдвинул новое условие по перемирию в Нагорном Карабахе Видео
Реклама
22:55
В Николаеве на выборах побеждает действующий мэр Сенкевич – экзит-пол
22:53
Воскрешение Порошенко и печаль Зеленского: первые итоги выборов-2020 мнение
22:53
Кто победил на местных выборах 2020: результаты экзит-полов
22:52
В ЦИК назвали дату, когда будут результаты местных выборов 2020 Видео
22:37
Выборы в Ужгороде: кто поборется за кресло мэра во втором туре
22:30
У Зеленского оценили возможность проведения выборов в ОРДЛО Видео
22:19
Выяснились результаты экзит-пола на выборах в Виннице Видео
22:03
В Чернигове 85% избирателей выбрали мэра в первом туре – экзит-пол Видео
22:03
Выборы в Кривом Роге: с кем Юрий Вилкул выходит во второй тур
21:54
Пять вопросов от Зеленского: когда ждать результатов Видео
21:38
Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах Видео
21:32
"Да скорее бы все это закончилось": появилась реакция Зеленского на выборы 2020 Видео
21:29
В Одессе на выборах мэра лидирует Труханов - экзит-пол выборы
21:15
В Кривом Роге победила партия Слуга Народу - данные экзит-пола
21:06
В Мариуполе с большим отрывом побеждает действующий мэр – экзит-пол Видео
21:02
Результаты экзит-полов в Запорожье 2020: кресло мэра остается у Буряка Видео
21:01
Выборы мэра Черновцов: кому удалось выйти в лидеры
20:45
Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов
20:43
Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове
20:38
Кто побеждает на выборах в Одессе - экзит-пол
Реклама
20:31
Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре
20:31
Победа Кернеса и Шария: экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты
20:25
Местные выборы послужат началом проблем для Зеленского мнение
20:17
В ЦИК оправдались за отсутствие информации о явке избирателей Видео
20:06
Войска России вошли в Карабах – заявление Азербайджана и Армении Видео
20:00
Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент
19:52
В Раде припугнули резким ростом числа больных коронавирусом
19:48
Глава МИД Венгрии в день выборов агитировал за одну из партий
19:36
Всё дело в маме: стало известно, почему Тимошенко не голосовала на выборах Видео
19:31
Алиев назвал число отвоеванных у Армении территорий в Нагорном Карабахе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять