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Официально: стало известно, для каких стран границы ЕС останутся закрытыми

30 июля 2020, 17:44

Совет ЕС опубликовал свежие документы по странам, гражданам которых разрешен есть.

ЕС, флаг
Стало известно, как долго границы ЕС останутся закрытыми для украинцев / УНИАН

Совет Европейского Союза в официальном порядке обновил список стран, для граждан которых будут отменены ограничения на поездки в страны ЕС.

Документ был опубликовано на официальном интернет-портале Совета ЕС 30 июля 2020 года.

Согласно тексту, с пятницы, 31 июля, государства-члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения на въезд для жителей следующих таких государств:

  • Австралия;
  • Грузия;
  • Канада;
  • Марокко;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Таиланд;
  • Тунис;
  • Уругвай;
  • Южная Корея;
  • Япония;
  • Китай (при условии подтверждения взаимных мер).

Также еврочиновники уточняют, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов Евросоюза.

Критерии определения третьих стран, для которых могут снять ограничения на въезд в ЕС, включают в себя оценку эпидемиологической ситуации и меры сдерживания распространения коронавируса, а также экономические и социальные соображения.

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Напомним, ранее в Совете Европейского Союза утвердили главные правила для трансграничных систем коллективного пассажирского транспорта, которые направлены на минимизацию риска заражения коронавирусом.

Европейский союз китайский коронавирус Украина красная зона
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