Официально: стало известно, для каких стран границы ЕС останутся закрытыми

Совет ЕС опубликовал свежие документы по странам, гражданам которых разрешен есть.
Совет Европейского Союза в официальном порядке обновил список стран, для граждан которых будут отменены ограничения на поездки в страны ЕС.
Документ был опубликовано на официальном интернет-портале Совета ЕС 30 июля 2020 года.
Согласно тексту, с пятницы, 31 июля, государства-члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения на въезд для жителей следующих таких государств:
- Австралия;
- Грузия;
- Канада;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Южная Корея;
- Япония;
- Китай (при условии подтверждения взаимных мер).
Также еврочиновники уточняют, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов Евросоюза.
Критерии определения третьих стран, для которых могут снять ограничения на въезд в ЕС, включают в себя оценку эпидемиологической ситуации и меры сдерживания распространения коронавируса, а также экономические и социальные соображения.
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Напомним, ранее в Совете Европейского Союза утвердили главные правила для трансграничных систем коллективного пассажирского транспорта, которые направлены на минимизацию риска заражения коронавирусом.