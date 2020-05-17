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"Провокаторов уволить": Кадыров сделал резкий выпад в адрес врачей

17 мая 2020, 20:24

В разгар пандемии коронавируса лидер Чечни додумался массово увольнять врачей.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров увольняет врачей в разгар пандемии / РИА Новости

Коронавирус в России набирает обороты - за последнее сутки страна обогнала Испанию и начала дышать в спину фавориту COVID-19 - США, где заболели 1 507 000 человек. Несмотря на массовое распространение опасного недуга, лидер Чечни Рамзан Кадыров потребовал увольнять врачей, которые жалуются на нехватку защиты во время работы с пациентами с Ковид-19.

Как передает Лента.ру, накануне состоялось заседание оперативного штаба с участием Кадырова. Ему не понравилось, что медики осмелились озвучить проблемы с дефицитом масок, защитных костюмов и других средств.

"Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего – оборудования, костюмов, масок, всего хватает", – заявил Кадыров.

По его словам, врачи должны "снимать панику" в разгар эпидемии COVID-19.

"Если даже умирают, надо по-другому преподнести. Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи. Показать надо (тех, кто жалуется, - ред.), всем надо показать их лица... Их домашних привести – отца, брата, мужа", – возмущался он.

Коронавирус в России

Как ранее писал Главред, госсекретарь США Майк Помпео расщедрился и решил помочь России побороть опасный недуг.

Также отметим, издание Financial Times сообщило, что Россия занизила смертность от коронавируса. Издание провело собственный анализ, и пришло к выводу, что в России в апреле официально не учли 1 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности".

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