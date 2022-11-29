"Крайне высока": в Минобороны Польши ошарашили заявлением о вероятности участия в войне

Польша может ввязаться в войну против РФ / Коллаж фото Минобороны РФ, УНИАН

Польша может стать участником войны. Вероятность развития такого сценария "крайне высока". Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа.

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Крайне высока. Слишком высока, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", - сказал Очепа.

Он не исключает, что участие в войне может принять НАТО в целом. Также большая вероятность развязывания войны между США и Китая.

"Если мы посмотрим на опыт 20 века, то нынешняя перспектива и этого десятилетия заставляет нас трактовать события, которых мы являемся участниками, а не только свидетелями, как вторую холодную войну. Риск эскалации очень серьезный", - добавил Очепа.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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