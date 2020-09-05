Кремль прикрывает нападавшего на Навального - эксперт

Кремль прикрывает нападавшего на Навального / Reuters

Тот, кто отравил Алексея Навального, хотел, чтобы почерк был узнаваемым. Тот факт, что это был "Новичок", предполагает некий элемент театральности, потому что яд стал своего рода визитной карточкой Кремля, заявил почетный профессор Университетского колледжа в Лондоне (UCL), специалист по российским спецслужбам Марк Галеотти.

Об этом Галеотти рассказал в интервью DW.

По его словам, если Кремль и не стоит за отравлением Навального, то решил задним числом защитить нападавшего.

"Кремль как минимум решил использовать свое влияние для прикрытия. Так что, даже если на самом деле он и не стоит за атакой, он решил задним числом защитить нападавшего. Поэтому бесспорно, что Москва несет ответственность. При этом нельзя забывать о том, что нападение произошло в России и на гражданина России. Тот факт, что затем его эвакуировали в немецкую больницу, перевело происшествие на международный уровень, но, вместе с тем, теперь значительно сложнее понять, что мы можем сделать", - объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что все традиционные инструменты - санкции, жестко сформулированные протесты, высылка дипломатов - имеют лишь ограниченную степень воздействия.

"После случая со Скрипалем, за которым последовала масштабная высылка дипломатов, произошло это беспрецедентное убийство чеченца в Берлине. То есть их не остановило даже это. Поэтому я думаю, что, если мы действительно хотим оказать серьезное воздействие (на Москву - Ред.), мы должны мыслить более творчески и использовать не традиционные инструменты, а подумать, чего именно хочет Кремль, и найти более гибкий подход", - объяснил эксперт.

Читайте такжеТрамп впервые высказался об отравлении Навального НовичкомТакже Галеотти сказал, что "нужно найти болевые точки Путина и надавить на них, если мы хотим чего-то достичь".

Говоря о причинах отравления Навального, эксперт не исключает его оппозиционную деятельность.

"На Дальнем Востоке продолжаются протесты в Хабаровске. В соседней Беларуси народ отстаивает свои права. Вполне могло произойти, что Навальный, который раньше очень хорошо понимал, где проходит красная линия, и как далеко он может заходить, чтобы его вдруг не стали воспринимать как слишком серьезную угрозу, вдруг не увидел, что эта красная линия движется, и оказался на неправильной стороне", - подытожил он.

Отравление Навального – что было ранее: