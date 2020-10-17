Кто во Франции обезглавил учителя из-за карикатуры: СМИ узнали имя чеченца

До совершения убийства правоохранители не считали чеченца радикалом, выяснили журналисты.
Во Франции из-за карикатуры на пророка учителя истории обезглавил и был застрелен чеченец, которого звали Абдулах А.
Чеченца до преступления не считали радикалом, сообщает французская газета Le Figaro, ссылаясь на источники среди правоохранителей.
Издание выяснило, что Абдулах А. родился в 2002 году в Москве, но жил во Франции.
- Ранее сообщалось, что в пригороде Парижа – в городе Конфлан-Сент-Онорион – 16 октября чеченец кухонным ножом обезглавил учителя истории и географии из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог накануне показал на уроке.
- По словам очевидцев, злоумышленник до совершения убийства выкрикнул "Аллах Акбар".
- Злоумышленника застрелили правоохранители. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на убийство учителя – назвал преступление терактом.
Автор: Екатерина Присяжнюк