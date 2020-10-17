Кто во Франции обезглавил учителя из-за карикатуры: СМИ узнали имя чеченца

Во Франции учителя истории обезглавил чеченец Абдулах А., узнали журналисты / Reuters

Во Франции из-за карикатуры на пророка учителя истории обезглавил и был застрелен чеченец, которого звали Абдулах А.

Чеченца до преступления не считали радикалом, сообщает французская газета Le Figaro, ссылаясь на источники среди правоохранителей.

Издание выяснило, что Абдулах А. родился в 2002 году в Москве, но жил во Франции.