Лукашенко приказал: в Беларуси начали выгонять из вузов студентов-протестующих

В Беларуси отчисляют студентов из вузов / TUT.BY

В Беларуси начали выгонять из университетов студентов, которые приняли участие в митинге 26 октября. 18 студентов отчислили из университета культуры и искусств​, и 12 студентов выгнали из государственного медицинского университета.

Как пишет Наша Нива, студентов уже предупредили о решении администрации относительно отчисления. Также им уже успели заблокировать пропуска в вузы. Правда, до сих пор у них на руках нет документов, подтверждающих отчисление.

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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы студентов выгоняли из вузов за то, что они посещали антиправительственные митинги. Он заявил, что таких людей нужно отправлять или в армию, или на улицу.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - заявил он.

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