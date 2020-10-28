Лукашенко приказал: в Беларуси начали выгонять из вузов студентов-протестующих

Белорусские высшие учебные заведения взялись выполнять призыв Лукашенко.
В Беларуси начали выгонять из университетов студентов, которые приняли участие в митинге 26 октября. 18 студентов отчислили из университета культуры и искусств, и 12 студентов выгнали из государственного медицинского университета.
Как пишет Наша Нива, студентов уже предупредили о решении администрации относительно отчисления. Также им уже успели заблокировать пропуска в вузы. Правда, до сих пор у них на руках нет документов, подтверждающих отчисление.
Читайте такжеСиловики готовятся к задержаниям: в Беларуси к забастовке присоединились школьники и учителя
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы студентов выгоняли из вузов за то, что они посещали антиправительственные митинги. Он заявил, что таких людей нужно отправлять или в армию, или на улицу.
"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - заявил он.
Протесты в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября выдвинула ультиматум Александру Лукашенко и его правящему режиму, согласно которому до 26 октября Лукашенко должен был подать в отставку, освободить политических заключенных и прекратить насилие на улицах.
- В воскресенье, 25 октября, в Минске состоялись массовые марши против режима Лукашенко. По оценкам оппозиции, в мероприятиях приняли участие более 100 человек.
- 27 октября Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси. Он заявил, что против Беларуси ведут уже не только информационную войну, но и террористическую.